Hogyan előzhetők meg a betegségek a hideg időben?

A hideg, csapadékos időjárás sokak szervezetét megviseli. Ilyenkor jóval többen fordulnak orvoshoz különböző egészségügyi problémákkal. Ha pár szakértői tanácsot megfogadunk, akkor elkerülhetjük azt, hogy napokig betegen nyomjuk az ágyat.

A emberi szervezetet leginkább a hidegfront érkezése terheli meg, amikor a hőmérséklet egyik napról a másikra drasztikusan lecsökken. Ilyenkor fokozódik a görcskészség, az úgynevezett simaizomfalú szerveink összehúzódnak. A betegek sok esetben szívfájdalomra panaszkodnak, de vérnyomásproblémák, vesegörcsök és kólika is előfordulhat. A frontváltozáskor megnövekszik a szülések száma is – mondta a hirado.hu-nak Páldy Anna főorvos, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szaktanácsadója.

A hideg, nyirkos idő kihat az emberek kedélyállapotára is: agresszívebben viselkedünk, ingerlékenyebbekké válunk, ez pedig problémákat okozhat az utakon is.

Fontos a rendszeres kézmosás

A hideg idő beköszöntével megnövekszik a felső légúti megbetegedések száma is, ez a téli influenza- vagy influenzaszerű és náthás megbetegedések kezdeti időszaka. Ezek a betegségek cseppfertőzéssel terjednek, ezért lényeges a tudatosság és az odafigyelés.

A szaktanácsadó hangsúlyozta, fokozottan fontos ilyenkor, hogy kezünket tisztán tartsuk, mivel számos vírus és baktérium a kezünkön keresztül kerül a szervezetünkbe, és okoz különböző megbetegedéseket. Ha tömegközlekedési eszközön utazunk, és nincs módunk utána vagy étkezés előtt kezet mosni, akkor jó szolgálatot tehetnek a különböző kézfertőtlenítők.

Emellett mindig legyen nálunk zsebkendő, és a tömegközlekedési eszközökön, valamint közösségi terekben lehetőség szerint abba köhögjünk, illetve tüsszentsünk. Súlyosabb esetekben pedig érdemes szájmaszkot is viselnünk. Ezzel mind magunkat, mind a körülöttünk lévő embereket megóvhatjuk egy esetleges fertőzéstől.

Páldy Anna hozzátette, hogy ebben az időszakban is fontos, hogy elegendő folyadékot igyunk, továbbá az, hogy olyan élelmiszereket fogyasszunk, amelyek C-vitaminban gazdagok, például citrus- és káposztaféléket.

Öltözködjünk rétegesen

Ha még tovább csökken a hőmérséklet, és a hideg tartóssá válik, akkor kap nagy hangsúlyt a réteges öltözködés, illetve a végtagjaink védelme a kihűlés ellen. Ha valaki gyalog vagy kerékpárral megy dolgozni, akkor kicsit lengébben is öltözhet, de ha valaki tömegközlekedési eszközre száll, és időnként többet várakozik egy-egy megállóban, akkor nem árt egy melegebb lábbelit, illetve, sapkát, sálat és kesztyűt is húzni – magyarázta.

Amikor a hőmérséklet hosszasan a mínusz tartományban marad, az időseknek és a gyermekeknek nem tanácsos huzamosabb ideig a szabadban tartózkodni. Megfelelő öltözékben egy rövid időre kimehetnek, de ha valaki hosszabb időt tölt a szabad levegőn úgy, hogy nem mozog, fennáll annak a kockázata, hogy kihűl, de legrosszabb esetben fagyási tünetek is jelentkezhetnek.

Télen sem kell felhagyni ugyanakkor az aktív életmóddal. Amennyiben a levegő minősége megfelelő, réteges és természetes anyagú, jó nedvszívó öltözékben is kimehetünk a szabadba. Ha sportolás közben a ruhánk ránk izzad, amilyen gyorsan csak lehet, szárazra kell váltani, mert ebben az esetben könnyen meghűlhetünk, és akár még tüdőgyulladást is kaphatunk.

A háziorvosok a megelőzés fontosságát hangsúlyozzák

A hideg időben veszélyeztetettek még a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők (légzőszervi, szív-érrendszeri és anyagcsere), továbbá a daganatos betegek is, mondta Láng Júlia háziorvos. A szakember hangsúlyozta a megelőzés fontosságát. A veszélyeztetettek mindenképpen kérjék háziorvosuktól az ingyenes influenza elleni védőoltást.

A szokatlanul meleg ősz az élővilág mellett a biológiai folyamatokat is megzavarta. Gyakori panasz volt a vérnyomás-ingadozás, fiatalok esetében pedig gyomor- és bélproblémák is jelentkeztek – mondta el a hirado.hu-nak Ferenczi Attila háziorvos, aki a lakás rendszeres szellőztetésére is felhívta a figyelmet, illetve a vitaminok szedését is javasolta valamennyi korosztály számára.

Ebben az időszakban csökken a koncentrációs képességünk, aluszékonyakká válhatunk, mindezek pedig negatívan érinthetik a mindennapi tevékenységeinket. Ezek mellé sok esetben fejfájás is társul. Ferenczi Attila az idősebb korosztály figyelmét felhívta arra is, hogy közlekedjenek körültekintőbben, mert a nedves járdákon és utakon könnyebben érhetik őket balesetek.

Bánjunk csínján az alkoholos italokkal

Páldy Anna azt tanácsolta azoknak, akik a nagy hidegben útnak indulnak, hogy vigyenek magukkal meleg italt és plédet. Így egy hótorlasz esetén sem kell attól tartaniuk, hogy kihűlnek. Alkoholt a hidegebb hónapokban is mértékkel fogyasszunk, mivel a tömény szeszes italok kitágítják az ereket, így sokkal gyorsabbá válik a hőleadás, és az átmeneti melegérzet után sokkal hamarabb kihűlünk.