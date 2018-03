Honnan tudjuk, hogy a zöldség friss?

Van néhány alapszabály, amire érdemes odafigyelni vásárláskor és később otthon, a tároláskor.

Teljesen természetes vágyakozás így tavasztájt, ha az ember szeme már mindenütt a zöldet keresi. Fűben, fában és persze a zöldségesnél is. Friss húsú, roppanós retket szeretnénk enni és lassan újhagymát is libazsíros kenyerünkhöz. Jó lenne már. ha megjelennének a primőr saláták, a természetes napfénynél pirosra és zamatosra hízott paradicsomok is, a jó ízű paprikák, és persze a méregzöld kígyóuborkát se hagyjuk ki a felsorolásból. Ugye, hogy már látjuk is magunk előtt valamennyit?

De vajon mi alapján tudjuk eldönteni, hogy egy zöldségféle igazán friss-e, sikerül-e néhány napig eltartanunk, vagy a vásárlás utáni napon puhán, töttyedten várakozik majd a sorsára?

Alapszabály: a friss zöldség mindig kemény, héja feszes, nem ráncos.

A zöldségek zöld része jól mutatja annak frissességét: ha a sárgarépa, karalábé, retek szára, levele kissé kókadt – már ne vegyük meg.

Otthon (ha a zöldséges nem tette meg) szabadítsuk meg a zöldségeket zöldjüktől, ugyanis a levelek elszippantják a vizet a zöldségtől, így az hamarabb elkezd fonnyadni.

A gyökérzöldségek, a retek is jól tárolható hűtőszekrényben, ha a páratartalom elég magas. Ha a zöldjétől megszabadított zöldségeinket nedves papírtörlőbe és neylonzacskóba tesszük (amit nem zárunk le, hagyunk levegőzni), majd így kerül be a hűtőbe, egy hétig is kibírják teljes frissességükben. A fejessaláta és a kígyóuborka hűtőben akár 5-6 napig is friss marad a hűtőnkben.

A paprikát és a pradicsomot azonban nem érdemes hűtőben tartani, csupán hűvős helyen,mondjuk a spejzban.