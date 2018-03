Igazuk van, hogy elfelejtünk írni?

A szülők világszerte aggódnak, hogy az érintőképernyő (főleg az okostelefon- és a tablethasználat) tönkreteszi a gyerekek képességét az olvasható kézírásra. De vajon igazuk van e-?

Sokak szerint a technológia negatívan befolyásolja a gyermekek kézírását, mert nem gyakorolnak eleget, így a kézíráshoz szükséges finommotoros képességeik nem fejlődnek eléggé. Ez pedig komoly hátrányt jelenthet nekik az életben, hiszen nem lesz mindig kéznél valami kütyü, amelyet nyomkodhatnak. De ez csak afféle spekuláció volt eddig, hiszen nem készült kutatás, amely alaposan megvizsgálta volna a technológia és a kézírás kapcsolatát.

Még abban a korban is, amikor a digitális technológia használatával hozzuk létre a legtöbb írott szöveget, a kézírás alapvető gyermekkori készség marad. Sok olyan kutatás készült, amely azt mutatja, hogy a kézzel írás segíti a kisebb gyermekek helyesírási fejlődését, lehetővé teszi a szöveg jobb értelmezését, mélyebb feldolgozását a különböző életkorú, géppel író tanulókhoz képest. Egy 2014-es tanulmány például megállapította, hogy az egyetemi hallgatók több információt tudnak felidézni, ha kézzel jegyzetelnek. A kutatók ennek tulajdonították azt is, hogy az írók nem képesek olyan gyorsan írni kézzel, mint géppel, mert kénytelenek feldolgozni a megjegyzéseket és szelektíven dönteni ezekről.

Tolltartás

A kézírásban az egyik legvitatottabb kérdés, hogy a tollat hogyan kell tartani. Régóta uralkodó elv, hogy a hüvelyk, az első és a középső ujj között tartott tollat tartjuk helyesen. Tanulmányok kimutatták – írja a Popular Science -, hogy ez a dinamikus hárompontos fogás nem kínál előnyöket az alternatívákhoz mérten. Így a legjobb a biomechanika, mert kevésbé terheli meg a kezet, de más fogások sem akadályozzák semmilyen módon a kézírási teljesítményt. Ha a gyermek olyan módon fogja az íróeszközt, hogy zavarja (például kitakarja) a vonalvezetést vagy fájdalmat okoz magának, akkor persze indokolt lehet a beavatkozás.

Egyelőre nem tisztázott, hogy az érintőképernyők használata hatással van-e a finommotoros teljesítményre – vagy a tárgyak ügyes manipulálására -, ha a kisgyermeknek le kell tennie a digitális eszközt, majd írnia kell. Olyan tanulmány viszont van, amely azt mutatja, hogy egy gyermek minél előbb ismerkedik meg az érintőképernyő kezelésével, annál korábban éri el a korai mérföldköveket a nyelv használatában, valamint finom- és általános motoros képességekben.

A kézírás nehézségei

Nem mindenki számára könnyű vagy természetes, hogy szépen írjon kézzel. Ez egy komplex készség, amely nemcsak a motoros képességekhez kapcsolódik, hanem a nyelvhez is, méghozzá nagyon szorosan. Tehát függetlenül attól, hogy a technológia befolyásolja-e vagy sem a motoros készségeket, a gyermek kézírási nehézségeket tapasztalhat. A fejlesztés korai szakaszában (öt-kilencéves korban) a gyerekek írásának mennyisége és minősége (nyelvtan, írásjelek, szervezettség, koherencia) jól megjósolható a finommotoros képesség és a helyesírási képesség alapján. Mind a kézírási képesség, mind a helyesírás fontos a korai írástudásban. De mivel mind a motoros, mind a nyelvi képességek lényegesek, a kézírás problémáinak okait nagyon összetett feladat feltárni.

A klinikákon és az osztálytermekben is gyakran megfigyelhető az olvashatatlan és/vagy lassú kézírás. De a nem motoros képességekkel összefüggő okok mindegyik gyermeknél különbözőek lehetnek. Például a fejlődési koordinációs rendellenességben szenvedő gyermekek (diszpraxiások) kevesebb szót produkálnak percenként, mint az azonos korú gyermekek. Igaz, hogy képesek a tollat olyan sebességgel mozgatni, mint a társaik, ugyanakkor hajlamosak szünetet tartani írás közben, ami a szövegek mennyiségét és minőségét befolyásoló rossz betűrajzolásból ered. Ez a szüneteltetési jelenség a diszlexiás gyermekeknél is megfigyelhető. A diszlexiás gyermekek – szemben a diszpraxiásokkal – a helytelenül leírt szavak között is szünetet tartanak, és kevesebb szöveget produkálnak rosszabb minőségben. Azaz fontos, hogy a gyermekeket átfogóan értékeljék annak érdekében, hogy megértsék a kézírással kapcsolatos problémáik okait.

Amit tudunk, hogy a gyakorlat és a tapasztalat kulcsfontosságú a motoros készségek elsajátításához. A gyermekeknek olyan tevékenységeket kell folytatniuk, amelyek segítik őket abban, hogy fejlesszék motoros tudásukat otthon és az iskolában. A szülők és a tanárok, akik aggódnak a gyermek kézírása miatt, legjobb, ha erre a problémára specializálódott szakemberhez fordulnak segítségért.