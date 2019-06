Így éljük túl a leégést

Bőrgyógyász foglalta össze, miért és meddig viszkethet a bőrünk napégés után. Azt is elárulta, mi segíthet átvészelni ezt a kellemetlen időszakot.

Még a megfelelő óvintézkedések mellett is előfordulhat, hogy bőrünk megpirul vagy erősebben leég a napon. Ennél már csak az a rosszabb, ha viszket is.

Nem szabad vakarni!

A viszketés a gyulladás jele, így ilyenkor tilos vakarózni – mondta a Prevention.com által megkérdezett kaliforniai bőrgyógyász, Lisa Chipps. “A viszketés testünk válasza egy adott sérülésre, például a napégésre. Erősebb napégés után a bőr külső rétege szárazabbá válik, akár hámlani is kezdhet, hogy a sérült bőrt új, egészséges bőrsejtek helyettesítsék. A vakarás pillanatnyi enyhülést hozhat ugyan, de növelheti afertőzésés a hegesedés kockázatát is – figyelmeztetett a szakember.

Hogy meddig tarthat a kellemetlen érzés, a szakértő szerint teljesen egyénfüggő: vannak, akiknél egy-két nap alatt elmúlik a viszketés, másoknak viszont akár két hétig is megkeserítheti a mindennapjait ez a jelenség.

Tanácsok a gyorsabb enyhülésért

Bár a bőrünk gyógyulásával együtt a viszketés magától enyhül, majd elmúlik, azért van néhány otthon is alkalmazható módszer, amelyekkel meggyorsítható ez a folyamat. Dr. Chipps szerint az egyik legfontosabb dolog a bőr nyugtatása, hidratálása. Ehhez olyan termékeket javasol, amelyek ceramidokat, zabkivonatot, aloe verát vagy E-vitamint tartalmaznak. A kőolajszármazékokat is tartalmazó és olajbázisú krémeket viszont nem ajánlja, mert ezek a bőrben tarthatják a hőt.

Hidrokortizon kenőccsel is enyhíthető a gyulladás, viszont vigyázzunk a benzokaine tartalmú termékekkel, és úgy általában a “-caine”-re végződő összetevőkkel, mert ezek tovább növelhetik az irritációt – hangsúlyozta a bőrgyógyász.

Gyógyszeres kezelésre ritkán van szükség, de ha mégis, akkor segíthetnek a vény nélkül kapható Ibuprofen- és Paracetamol tartalmú készítmények, illetve az antihisztaminok is. Arra viszont ügyeljünk, hogy olyan készítményt válasszunk, amely nem álmosít.

Enyhébb esetekben sokat segíthet a hideg borogatás és a hűvös zuhany, valamint ajánlott gondoskodni a bőséges folyadékbevitelről is. A bőrgyógyász szerint nemcsak vizet, hanem sportitalokat is érdemes fogyasztani napégés esetén, hogy a folyadék mellett az elektrolitokat is mielőbb pótoljuk.