Így kezdheti energikusan a tavaszt

Étkezéssel, egy jól megválasztott mozgásformával és elegendő pihenéssel sokat tehetünk a tavaszi fáradtság ellen.

Mindenki ismeri a jelenséget, amikor február végén, március elején úgy érzi, elfogytak az erőtartalékai, inkább csak átaludná a napot. Mondhatjuk, hogy ez az állapot természetes, hiszen energia- és vitaminraktáraink tényleg kiürülnek ekkorra, gazdálkodni már nincs miből, töltekezni még nincs miből, hiszen nem süt annyit a nap, és a friss zöldség-gyümölcs sem jelent még meg a piacon.

A tavaszi fáradtság okai

A testünkben lezajló folyamat természetes és hormonális: eddig többnyire sötét volt, és hideg, a napfény hiánya miatt pedig szervezetünk több melatonint és kevesebb szerotonint termelt. A tavasz beköszöntével és a napfényes órák emelkedésével azonban a két hormonszint megváltozik, ez pedig átmeneti zavart okozhat a bioritmusunkban, a természetben beállt változásokat is csak lassan képes követni. Az alacsony szerotonin szint azonban depressziós tünetegyütteshez vezethet, kedvetlenek, fáradékonyak, borúlátók lehetünk – de tudjuk azt, hogy ez csak átmeneti állapot, és nem jelent valós depressziót.

Amikor tavasszal előreállítjuk az órát, akkor a természet hiába siet a segítségünkre, a biológia óránk csak nehezen képes alkalmazkodni az új helyzethez, ami nem reménytelen. Számos lehetőségünk van arra, hogy szervezetünket felkészítsük a változásra.

Sportoljunk és táplálkozzunk okosan

Elég a tévé előtti tespedésből és a beltéri programokból. Akár süt a nap, akár nem, érdemes jól felöltözni, és elindulni kirándulni, vagy csak sétálni egyet. Megéri kimozdulni a városból, de akkor is jót teszünk magunkkal, ha ott, helyben fedezünk fel rejtett kerteket, parkokat vagy akár egy eddig ismeretlen kis kávézót. Amikor az ember fáradt, és leginkább elterülne az ágyon egy könyvvel, akkor nehéz kimozdulni, ám olyankor érdemes csak igazán összeszednünk magunkat. Az, hogy minden ellenkezésünk dacára mozogtunk, az önbizalmunknak is jót tesz majd.

Apropó, kávézó és finom falatok. Ha már itt tartunk, ejtsünk szót arról, milyen ételekkel segíthetünk, hogy hamarabb formába kerüljünk, pláne, ha a télen felszedett zsírpárnák még makacsul ragaszkodnak hozzánk.

Örök érvényű szabály: fogyasszunk minél több zöldséget-gyümölcsöt, legjobb, ha hazai termesztésű, idénygyümölcsöt választunk, bár a hangsúly tényleg a táplálék milyenségén van. Köretként maradjunk a jó minőségű gabonaféléknél, fehér rizs helyett érdemes a barnát választani, ez az idő arra is alkalmas, hogy akár eddig ismeretlen gabonaféléket is kipróbáljunk. Étkezéskor figyeljünk az adagokra, a gyomrunkat ne terheljük meg feleslegesen. A húsvét közeledtével sokan böjtölnek, ami ma már nem feltétlenül csak a hús elhagyását jelentheti, vannak, akik az édességről vagy az alkoholról mondanak le, megint mások nem esznek kenyeret a böjt alatt, vagy nem dohányoznak.

A folyadékpótlás elengedhetetlen

Mivel a testünk 60 százaléka vízből áll, ebben az időszakban is fontos a folyadékbevitel, főleg akkor, ha a jó idő beálltával egyre intenzívebben sportolunk. Ügyeljünk arra, hogy az itallal lehetőleg ne vigyünk be pluszkalóriákat, igyunk sok vizet, készítsünk teát, limonádét, amit persze egy kis mézzel azért megédesíthetünk. A folyadékpótlás a méregtelenítésben is szerepet kap, hiszen a böjttel és a nagy mennyiségű folyadékkal szinte kimossuk a szervezetünkből a méreganyagokat. A salakanyagok távozását a helyesen megválasztott szaunázással is gyorsíthatjuk, de arra nagyon figyeljünk, hogy tartsuk be a szaunázás szabályait! Ha kell, egyeztessünk a háziorvossal, hogy mit szabad és mit nem, feleslegesen ne terheljük meg a szervezetünket.

Fontosak a vitaminok is

Ebben a kérdésben is érdemes a háziorvossal egyeztetni, esetleg egy vérképet csináltatni, amiből kiderül, szervezetünkben milyen vitaminokat kell pótolni. C- és D-vitaminra valószínűleg szükségünk lesz ahhoz, hogy energiaraktárunkat feltöltsük, és kiegyensúlyozottan kezdjük el a tavaszt.