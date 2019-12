Így lesz az év legszebb időszaka a december

A karácsony előtti időszak az év legszebb időszaka – legalábbis elviekben. Ehelyett viszont sokan a legstresszesebb hónapként élik meg a decembert. Hiszen ott a főzés, a takarítás, a karácsonyi partik, az ajándékvásárlás, a csomagolás, a vendégfogadás, és mintha a teendők sosem érnének véget – a pihenésre és az örömködésre szinte nem is jut idő. Mit tehetünk, hogy ez idén másképp legyen?

Hogy az idei karácsony az idegeskedés és a szorongás helyett valóban az ünnep megéléséről szóljon, érdemes megfogadni az alábbiakat.

Figyeljünk az étkezésre!

A legfontosabb, hogy elegendő energiánk legyen az előttünk álló időszakra. Ennek érdekében próbáljunk minden este 7-8 órát aludni, és fogyasszunk egészséges, tápláló ételeket. Ha karácsonyi céges bulin veszünk részt, ne érkezzünk korgó gyomorral: út közben majszoljunk fehérjében és rostban gazdag nasit, hogy vércukorszintünk rendben legyen. Így nem fogjuk azonnal éhesen rávetni magunkat a svédasztal egészségtelenebb felére, hanem átgondoltan fogunk választani.

Nem kötelező mindenhol ott lenni!

Ha már a karácsonyi bulikat említettük, fontos, hogy csak azokon vegyünk részt, amelyekre valóban szeretnénk menni. Felesleges ugyanis olyan összejövetelekre pocsékolni az időnket és az energiánkat, amelyeket nem is élveznénk. Így több időnk marad például az otthonunk kitakarítására, díszítésére. Ez azért is fontos, mert egy kutatás szerint a nők számára a rumli jelenti az egyik legnagyobb stresszforrást – márpedig ha valamit, akkor ezt viszonylag egyszerű felszámolni, főleg családi összefogással.

Tervezés, tervezés, tervezés

Számos kellemetlen pillanatot előzhetünk meg, ha időben megtervezzük, mit veszünk fel az egyes ünnepi vacsorákon, találkozókon. Utazás esetén érdemes előre összeírni, mit viszünk, és lehetőleg ne az indulás napjára hagyjuk a pakolást. Az ajándékokról is érdemes egy listát készíteni. Ez nemcsak idén lesz hatékony segítség a beszerzésnél, hanem jövőre is elővehetjük, nehogy valakinek ugyanazt az ajándékot válasszuk a következő évben is.

Az ünnepi menüt is érdemes előre megtervezni és akár hetekkel az ünnep előtt bevásárolni, hogy elkerüljük a tömeget. Megelőzhetjük az idegeskedést azzal is, ha nem szenteste kísérletezünk az új fogásokkal – maradjunk a jól bevált családi recepteknél és nagy kedvenceknél. Sőt, ha időnk engedi, már 1 nappal az ünnepi ebéd/vacsora előtt készítsük el, amit lehet, és tegyük hűtőbe.

Apró trükkök

Ha mégis úgy érezzük, hogy kezd egy kicsit elhatalmasodni rajtunk az aggodalom vagy a stressz, akkor vegyünk egy forró fürdőt, végezzünk el néhány meditációs technikát, a testi-lelki feszültséget pedig ne alkohollal próbáljuk oldani, hanem egy kis tornával. Ha egy-egy összejövetel előtt biztosak vagyunk benne, hogy feszültség várható a családban, akkor erre is készüljünk fel előre. Ültessük az összemordulásra hajlamos feleket a lehető legtávolabb egymástól, és mindig legyen a tarsolyunkban néhány tréfás, békítő félmondat azonnali “tűzoltás” esetére. Ha ennél komolyabb ellentétről van szó, akkor inkább külön-külön találkozzunk a haragban lévő családtagokkal.

Tegyünk a boldogságért!

Az ünnepek lényege a boldogság teljes átélése, amit sokan az ajándékozással kapcsolnak össze. Azonban kutatások bizonyítják, hogy az adományozás és az önkénteskedés sokkal nagyobb boldogsággal tölthet el minket, mint az, ha valami igazán drága dolgot veszünk a családunknak vagy magunknak. Az önkéntesség kapcsán nem kell nagy dolgokra gondolni, elég, ha felajánljuk egy idős rokonnak, hogy kitakarítjuk a lakását, vagy áthívjuk egy olyan barátunkat karácsonyozni, akiről tudjuk, hogy egyedül lenne az ünnepen. Egyébként nemcsak mi segíthetünk másoknak, hanem mi is kérhetünk segítséget: a rokonok, barátok közbenjárásával biztos, hogy minden gyorsabban a helyére kerül!

Mások segítése mellett természetesen az is fontos, hogy befelé figyeljünk – legalább naponta pár percre. Nevezzünk ki egy füzetet “énfüzetnek”, és ebbe minden nap jegyezzünk le három dolgot, ami jól sikerült aznap, és ami örömmel töltött el minket. Ez a módszer ugyanis hálára tanít, illetve arra, hogy jelen legyünk az életünkben, és még inkább megéljük, magunkénak érezzük ezeket a boldog pillanatokat. Végül pedig: lazítsunk és érezzük jól magunkat, mert megérdemeljük!