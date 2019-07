Így lesz megfelelő a vérnyomásunk

Életveszélyes lehet, ha magas – ez a vérnyomásra hatványozottan igaz. Tudja, miképpen érheti el vérnyomása az ideális értéket? Van néhány egyszerű lépés, amely segít ebben!

Hipertónia esetén számos szövődménnyel kell számolni: annak ellenére, hogy jelentős panaszt nem okoz a betegeknek, alattomosan pusztít, nem véletlen, hogy “néma gyilkosként” is emlegetik. Veszélye abban áll, hogy ha az ütőerek falára feszülő nyomás meghaladja a normális értéket, az erek nem tudnak ehhez a végletekig alkalmazkodni, így a szívnek erősebben kell pumpálnia.

A folyamatban nemcsak a szív van kitéve fokozott terhelésnek, de az erek fala is, és innentől – különösen nemtörődömség esetén és terápia hiányában – egyenes út vezethet a szívinfarktushoz és szívhalálhoz, stroke-hoz, érszűkülethez és a szív-, illetve veseelégtelenséghez is. Ön nem várná meg, hogy idáig fajuljon a helyzet? Akkor az alábbi “akciótervet” Önnek állítottuk össze!

Figyeljük magunkat!

A magas vérnyomás tünetei nem túl specifikusak, de érdemes rá gyanakodni, ha gyakran kínoz bennünket fejfájás, szédülés, vagy heves szívdobogásra leszünk figyelmesek, illetve ha gyakran érezzük fáradtnak magunkat.

Mérjünk!

Évente legalább egyszer érdemes ellenőrizni a vérnyomást, ha pedig igazolt magas vérnyomás-betegek vagyunk, akkor naponta. A vérnyomás első száma a szisztolés (szív összehúzódásakor uralkodó nyomás az erekben), a második a perjel után a diasztolés (szív kamráinak elernyedésekor mért nyomás) érték.

Mindig ülőhelyzetben mérjünk, nyugalomban, ne valamilyen megerőltető testmozgás, izgalom, stresszhelyzet után, és lehetőleg azonos napszakban. Megfelelő méretű, felkarra helyezhető mandzsettát válasszunk, amelynek a mérés során szívmagasságban kell lennie. Optimális, ha reggel és este is megmérjük hipertónia esetén, de ha csak egyszer mérünk, akkor lehetőleg reggel, gyógyszer bevétel előtt tegyük.

Tartsuk be az orvos utasításait!

Diagnosztizált magas vérnyomás esetén elengedhetetlen a szakemberrel való együttműködés, hiszen nagy valószínűséggel élethosszig tartó kezelésben részesülünk. A gyógyszert az előírt adagokban és napszakban kell bevenni, és a szedést akkor is folytatni kell, ha a vérnyomás elfogadható, normális értéket mutat. Az adagolást önkényesen nem szabad módosítani, és csak olyan készítményt szabad bevenni, amit az orvos nekünk írt fel! Kihagyott gyógyszert duplán ne szedjünk be!

A vérnyomásnapló a legjobb mankó!

Vezessünk naplót a mért vérnyomás értékeinkről. Ez lehet akár online, akár egy mobilos alkalmazás a telefonunkon, de akár a hagyományos, kis füzetes verzió is megteszi. A vérnyomásnapló az orvos munkáját is nagyban megkönnyíti!

Váltsunk életmódot!

El sem hinnénk, hogy az alapvető életmódbeli változások milyen látványos vérnyomáscsökkenéssel járnak! 10 kg-nyi fogyás akár 5-20 Hgmm-rel, az alkoholfogyasztás mérséklése 2-4 Hgmm-rel, a nátriumbevitel (sóbevitel étellel, ásványvíz-fogyasztással stb.) csökkentése 2-8 Hgmm-rel, a dinamikus mozgás 4-9 Hgmm-rel, míg a speciális DASH-diéta (speciális, magas vérnyomás-betegeknek kifejlesztett étrendi ajánlás, melyben sok zöldséget, gyümölcsöt és alacsony zsírtartalmú tejterméket lehet enni, miközben visszaveszünk a zsíros, koleszterin dús és édes ételekből), bevezetése 8-14 Hgmm-rel mérsékli a vérnyomást!

Tartsuk a kapcsolatot az orvossal!

A rendszeres kontroll elengedhetetlen. Olyankor ugyanis az ott elvégzett rutinvizsgálatokon (vérnyomásmérés, EKG, laborvizsgálat) megoszthatjuk orvosunkkal a betegséggel kapcsolatos megfigyeléseinket, bemutathatjuk az otthon vezetett vérnyomás naplót, a szakemberrel konzultálva pedig szükség szerint a gyógyszeres problémáink (nem elég hatékony, mellékhatást észlelünk stb.) korrigálhatók.