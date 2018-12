Ismét bababörzét rendezett a KMNE

Téli bababörzéjét tartotta meg a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a Pásztor Ferenc Közösségi Házban december 1-jén.

A rendezvényen kilenc anyuka ajánlotta fel családbarát áron a jól megőrzött, jó minőségű babaholmikat. A gyerekek a vásár során Pércsi Enikővel ügyeskedhettek a kézműves-foglalkozáson.

Idén is nagy volt az érdeklődés, sok szép ruhácska talált új gazdára.

De hogyan is működik a bababörze? A szervezők mindig előre meghirdetik az alkalmat, asztalt foglalni a KMNE elérhetőségein lehet. Itt nemcsak eladhatják a használt vagy új baba-, kismama- és gyerekruhákat, hanem be is szerezhetik a kívánt darabokat.

Köszönet a támogatásért Magyarország Kormányának!

Kajla Brigitta

a KMNE munkatársa