Javíthatja az egészséget az időszakos böjt

Az új esztendővel természetesen mindig érkeznek a fogadalmak is – például, hogy ki milyen diéta alkalmazásába kezd. Úgy tűnik, az időszakos böjt segíthet javítani az egészséget. Megér egy próbát.

Kevés olyan ember van, aki egy új év kezdetén nem tesz ígéretet magának: egészségesebben él majd, másként táplálkozik és/vagy fogyókúrába kezd. A kérdés az, mit választja, milyen életmódváltásra szavaz.

Az ún. időszakos böjt igazolt módszer lehet, melyet érdemes fontolóra venni – áll a New England Journal of Medicine szaklapban közzétett jelentésben.

„Az időszakos böjt tudománya olyan mértékben fejlődött, hogy a testmozgással és az egészséges táplálkozással együtt megfontolandó megközelítésnek számít az egészség javítása és fenntartása érdekében” – mondta el Mark Mattson, tanulmányvezető, a Baltimore-i Johns Hopkins Egészségügyi Központ idegtudósa.

Mattson szerint két fő módszer van arra, hogy az időszakos böjt életünk része lehessen.

A korlátozott napi étkezés egy keskeny ablakot jelent, ebben az időszakban lehet enni, általában 6-8 órán át naponta.

Az 5 a 2-höz szakaszos böjt megköveteli, hogy az ember heti két napon egyen 1 közepes méretű ételt.

Amikor böjtölünk, lassan égetünk kalóriát a májban tárolt glükózon keresztül. A máj nagyjából 700 glükóz-kalóriát tart meg. „Körülbelül 10-12 órába telik felhasználni a máj energiatartalékait – mondta el Mattson. – Ha ez megtörténik, a zsírt energiává alakítjuk.”

Ezt a folyamatot „anyagcsere-váltásnak” hívják – a napi háromszori étkezés, melyet igen sokan alkalmaznak, nem teszi lehetővé a test számára, hogy kifusson a máj energiatartalékaiból és átváltson a zsírégetésre.

Mattson és kollégái összesítették a jelenlegi tudományos bizonyítékokat az időszakos böjt kapcsán. A tanulmányok alapján ez az étkezés típus az alábbiakra képes.

1.Stabilizálja a vércukrot, növeli a stressz-ellenállást és elnyomja a gyulladást.

2.Csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet, javítja a nyugalmi pulzust.

3.Javítja az agy egészségét és a memóriát.

Hannah Kittrell, New York-i Sinai PhysioLab regisztrált dietetikusa és menedzsere elmondta: ha diétaként az időszakos böjt jár a fejünkben, ez jelenleg egy igencsak igazolt módszer a fogyásra és az egészség javítására.

Előnye abban is áll, hogy nem hagy ki teljesen bizonyos ételcsoportokat. Nem azt mondja: ne egyél szénhidrátot vagy zsírt. Azt változtatja meg, mikor eszünk – emelte ki Kittrell.

A szakember laboratóriuma számos étrendet vizsgál meg evolúciós, történelmi és biológiai alapok szempontjából, s mint mondta: az időszakos böjt mindhárom teszten átment.

Kittrell hozzátette: az étrendnek evolúciós alapja is van abban az értelemben, hogy a vadászó, gyűjtögető ember lényegében szakaszos böjt diétát követett, mert az étel kevés volt és nem is feltétlenül tudták, mikor esznek legközelebb. Orvosi és vallási okokból ugyancsak használták az időszakos böjtöt egészen régóta – a Ramadán is jó példa erre.

De hogyan építhető be az időszakos böjt a mindennapi életbe?

Azoknak, akik ki szeretnék próbálni ezt az étrendet, az első hónapban heti 5 napig 10 órás táplálkozási időszakra kell korlátozniuk étkezésüket. Ezt követően 8 órásra, majd 6 órásra kell leszorítaniuk a periódust a következő hónapokban. A cél a 6 órás evési időszak elérése a hét mindegyik napján – mutattak rá a kutatók.

Kezdhetünk azonban úgy is, hogy heti egyszer böjtölünk – ezen a napon összesen 1000 kalóriát lehet fogyasztani, a második hónapra pedig két ilyen nap lesz a héten. A cél az, hogy heti két napon összesen 500 kalóriát vigyünk be a szervezetbe.

Mattson megjegyezte, valószínűleg kellemetlenül fogjuk érezni magunkat, míg a test nem alkalmazkodik az új módszerhez. Olyan ez, mint amikor egy ülő életmódot folytató ember lassan újra elkezd mozogni – eleinte nehezebb, de egyre könnyebb lesz. Az időszakos böjthöz hozzászokni néhány hétbe is telhet. 2 hét-1 hónap után azonban alkalmazkodik a szervezet és komfortosabb lesz a közérzetünk is.

Azonnali eredményt sem kell várni – szintén beletelik ugyanis néhány hétbe, amíg fogyni kezdünk és az egészség javulása is feltűnővé válik.