Karácsony a világ körül: tradíciók távoli tájakról

A karácsony a világ szinte minden országában az egyik legjelentősebb ünnep, még akkor is, ha annak nem igazán vannak keresztény gyökerei. Természetesen, minden országban jellegzetes szokások, tradíciók kötődnek a karácsonyhoz – ezek közül gyűjtöttünk össze néhányat.

Etiópiában, ahol még a Julianus naptár van érvényben, a karácsonyt január 7-én ünneplik, az ünnepet hosszú ideig tartó böjt előzi meg. A karácsonyi mise kora hajnalban kezdődik, a résztvevők hagyományos fehér öltözékben vonulnak a templomba. A vallásos ünneplést követően egy hokira emlékeztető játékot játszanak, melyről úgy tartják, hogy Jézus születésekor is ezzel múlatták az időt a pásztorok.

Kínában és Japánban annak ellenére ünneplik a karácsonyt, hogy sokan nem keresztények, azonban a jellegzetes nyugati szokásokat, mint a karácsonyfa-állítást, az ajándékozást vagy az üdvözlőlapok küldését nagyon divatosnak tartják, és sokan követik ezeket. Japánban a hagyományos fogások közé tartozik egy fehér marcipánnal vagy cukormázzal borított, eperrel díszített torta. Egy népszerű gyorsétterem-lánc pedig néhány évtizede olyan sikeres karácsonyi reklámkampányt folytatott, hogy azóta is a legnépszerűbb karácsonyi ételek közé tartozik az ott kapható sült csirke, és az éttermeknek hónapokkal korábban le kell adni a rendelést, ha valaki ilyet szeretne enni.

A Fülöp-szigeteken tart a világon a leghosszabb ideig a karácsonyi szezon: már szeptemberben megkezdik az előkészületeket, és egészen január közepéig tart az ünneplés. A döntően keresztények lakta országban december 16-ától karácsonyig tartanak hajnali miséket, melyekre a családtagok együtt érkeznek, utána pedig közösen fogyasztanak el valamilyen tradicionális filipinó süteményt, forró csokoládét vagy kávét isznak mellé. A karácsonyi ünneplés általában nem ér véget december 25-én, hanem az Aprószentek ünnepétől (december 28-ától) egészen Gyertyaszentelő Boldogasszonyig (február 2-án) tart. A filipinó otthonokat ebben az időszakban egy csillag alakú fénylő lámpással díszítik.

Ausztráliában és Új-Zélandon a karácsonyt elsősorban azt teszi különlegessé, hogy az ünnep nyárra, a legnagyobb melegre esik. A hagyományos karácsonyi jelképeket és ételeket ezért gyakran “nyáriasítják”, például a Télapó bermudanadrágot és rövid ujjú inget visel. Sok ausztrál család a tengerparton ünnepel, a kedvelt ételek között pedig ott találhatjuk a tengeri herkentyűket, a salátákat és a friss gyümölcsöket is.

Talán az USA karácsonyi hagyományait ismerhetjük a legjobban, az itthon is népszerű karácsonyi filmekből, könyvekből. A házakat és a karácsonyfákat már jóval karácsony előtt feldíszítik, és az ünnepi időszak általában a Hálaadást követő napokban elkezdődik. A legtöbb család igyekszik együtt tölteni az ünnepeket, ezért nagyon sokan akár napokig is utazhatnak. A kandallóra vagy az ágy szélére tett óriási zoknikba apró ajándékokat rejtenek, a “nagyobb” ajándékokat pedig karácsony este vagy másnap reggel bontják ki. A karácsonyi vacsora fő fogása a legtöbbször töltött pulyka, sonka vagy marhasült, mellé burgonyát és sült zöldségeket tálalhatnak. Sok család éjféli misén vagy gyertyafényes esti misén is részt vesz.

Mexikóban a fenyőfa helyett a mikulásvirág a legnépszerűbb díszítő növény, az ajándékokat pedig a háromkirályok hozzák a gyermekeknek. A bevásárlóközpontokban, utcai fesztiválokon is gyakran a háromkirályok egyikével lehet fényképezkedni. Mexikóban is rendkívül népszerűek a betlehemek, melyek december elején állítanak fel és csak február elején bontanak le. A figurák közül nagyon gyakran hiányzik az újszülött Jézus, aki csak december 23-én kerül a jászolba. A hagyományos szereplők mellett a mexikói hagyományokra utaló szereplők vagy tárgyak is vannak a betlehemben, például kaktuszok, pulykák, kakasok, sőt maga Lucifer is megjelenik.

A karácsonyi ünneplés december elején kezdődik, mikor a Guadalupei Szüzet, az ország védőszentjét ünneplik, gyakran zarándoklattal. A karácsony előtti héten több napig tartó fesztiválokat tartanak, és a gyermekek csillag alakú pinatákkal játszanak (ezek a papirmaséból készült üreges tárgyak cukorkával, édességgel vannak töltve, és egy bottal kell ütögetni őket, míg össze nem törnek). A karácsonyesti vacsorán a fő fogás általában pulyka vagy sonka, az ajándékokat pedig éjfélkor nyitják ki.