Karácsony kiborulás nélkül

Előfordulhat, hogy nem mindig olyan karácsonyt tervezhetünk, amilyet szeretnénk, hiszen alkalmazkodnunk kell a lehetőségeinkhez és a környezetünkhöz is. Az viszont rajtunk múlik, hogy az adott körülményekből, hogyan tudjuk kihozni a lehető legjobbat.

Bár a karácsony a tradíciókról is szól, a saját hagyományainkat mi magunk teremthetjük meg. Ennek érdekében gondoljuk át, hogy mi az, amit szerettünk az eddigi ünnepek során, és mi az, ami a legtöbb stresszt okozta. Merjünk elengedni dolgokat, rugaszkodjunk el a megszokásoktól és ne féljünk változtatni. Ha attól leszünk boldogabbak, hogy előbb, netán attól, hogy később díszítjük fel a fát, adjuk át az ajándékot, változatunk a menüsoron vagy éppen új programot, szokást iktatunk be, akkor bátran lépjük meg. Szeretteink érdekében továbbra is kössük meg a szükséges kompromisszumokat, de közben ne feledkezzünk meg a saját igényeinkről sem, szóljon rólunk is az ünnep.

A jó időbeosztás

A karácsonyi kiborulás egyik fő oka, hogy túl sok mindent szeretnénk egyszerre megoldani és végül úgy érezhetjük, hogy összecsapnak felettünk a hullámok. Tudatos tervezéssel ezt azonban könnyen elkerülhetjük. Éppen ezért érdemes átgondolni és összeírni azokat a feladatokat, amelyeket el szeretnénk végezni egy adott időszakban. Nem kell egy nap alatt mindenkihez eljutni, mindent megvenni, megsütni, kitakarítani és feldíszíteni a lakást, a fát, ha mindezt be is oszthatjuk.

A módszer nemcsak segít tisztán látni a káoszban, de ahogy folyamatosan kipipáljuk a már elvégzett tennivalókat, úgy tölt el bennünket az az érzés, hogy kezünkben tartjuk a gyeplőt, és sokkal jobban tudatosul bennünk az is, hogy haladunk. Ehhez természetesen arra van szükség, hogy reális célokat tűzzünk magunk elé, és ne akarjuk rövid idő alatt egyedül elvégezni egy seregnyi embernek is sok tennivalót. Apropó: egyedül? Helyette inkább kérjünk segítséget. Az ünnepek arról szólnak, hogy több időt töltsünk a szeretteinkkel, amit praktikusan már akkor is megtehetünk, amikor még csak készülődünk. A sütés-főzés, takarítás, bevásárlás sokkal szórakoztatóbb, ha együtt csináljuk.

Kell a pihenés is

A készülődés és az ünnepek során tartsunk időről időre szünetet. Ha érezzük, hogy fizikailag vagy lelkileg meg kell pihennünk, akkor tegyünk is így. Vonuljunk félre legalább egy rövid időre, keressünk egy csendes zugot, ahol magunk lehetünk, és lazítsunk.

Attól függően, hogy hol vagyunk, és mennyi időt fordíthatunk kizárólag saját magunkra, vegyünk egy forró fürdőt, olvassunk ki egy jó könyvet, igyunk meg egy kellemes meleg italt, aludjunk, vagy csak menjünk ki egy kicsit a levegőre.

Viszlát, maximalizmus!

Engedjük el a maximalizmusra való törekvésünket. Nem ér annyit a tökéletes nagytakarítás, a saját magunk által készített háromféle főfogás és négyfajta sütemény, hogy végül a karácsonyi asztal alá ájuljunk a fáradtságtól és a kimerültségtől. Nem tragédia, ha gyűrött a függöny, ha bolti a bejgli vagy, ha nem költjük el a karácsonyi vacsorára és ajándékokra a család összes pénzét. Ami igazán számít, hogy ne szorongjunk a valójában lényegtelen dolgok miatt, figyeljünk inkább arra, hogy kipihentek és kiegyensúlyozottak legyünk ahhoz, hogy a szeretteinket is boldogabbá tehessük. Hiszen ami igazán számít, az nem a dekoráció, a drága ételek és ajándékok, hanem a mindennél értékesebb egymásra fordított idő.