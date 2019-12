Kárpátalja ma: egy doboz – egy mosoly

Tizedik alkalommal szervezték meg a Pulzus Karácsonyi Cipősdoboz Akciót december 20-án Beregszász főterén.

Kora délelőttől gyermekprogramok, szeretetkonyha és szabadtéri koncertek várták az érdeklődőket. Színpadra lépett Sztojka Vanessza, a Beregszász Dixiland Band, az Atas, a Kokas Banda, a Rusznaki, az Integrál együttes, a Hontalanok, a beregszászi művészeti iskola növendékei, a beregszászi református kamarakórus, Antal István és Melinda, Péter Kitty, valamint a felnőtt betlehemes csoport.

Az ajándékcsomagokat este 18.00 óráig várják a szervezők. Emellett pedig idén a hátrányos helyzetben lévő családok számára száraz élelmiszerekkel is hozzájárulhatunk a Hope for the Children – Remény a kárpátaljai gyerekeknek alapítvány munkájához.

Valamint SMS-sel is lehet támogatni és a szerencsés nyertesek között értékes utalványokat sorsolnak majd ki.

Kárpátalja.ma