Volodimir Klicskó a kárpátaljai Rock-H zenekarral lép színpadra április 15-én, mint dobos.

A világbajnok ökölvívó két kedvenc számában ül majd a dob mögé, s zenél együtt a munkácsi rockbandával a kijevi Docker pubban. Erről a Klicskó testvérek hivatalos facebook-oldalán számolt be rajongóinak.

Mint kiderült, Volodimir rajong a dobokért, s ő maga is szívesen megszólaltatja azokat. Sőt, még a házában is berendezett egy kimondottan erre a célra szolgáló hangszigetelt szobát.

Kárpátalja.ma