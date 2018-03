Kijev már nem tartozik a világ tíz legolcsóbb városa közé

Az ukrán főváros húsz helyet lépett előre a világ legdrágább városainak rangsorában a megélhetés költségeit tekintve, s jelenleg a 110. helyet foglalja el – jelentette a The Economist által összeállított Worldwide Cost of Living 2018 rangsort ismertető Ekonomicsna Pravda.

Míg tavaly Kijev még harmadik volt a világ legolcsóbb városai között, idén a 23. helyre szorult e tekintetben. A The Economist 2018 márciusában Damaszkuszt (Szíria), Caracast (Venezuela), Almatit (Kazahsztán) és Bukarestet (Románia) emelte ki a földkerekség legolcsóbb városai között.

A rangsorban idén összesen százharminchárom nagyváros szerepel. Összeállítói a New York-i árakat vették alapul.

Az élen Szingapúr végzett, amelyet a megélhetés drágasága tekintetében sorrendben Párizs, Zürich, Hongkong, Oslo, Genf, Szöul, Koppenhága, Tel-Aviv és Sydney követ. Budapest a 101. helyen áll.

A felmérés készítői rámutatnak, hogy a rangsorbeli változások egyik fő oka változatlanul a valutaárfolyamok ingadozása. Így a dollár árfolyamának esése miatt ezúttal az Egyesült Államok egyetlen városa sem került be az első tízbe. Maga New York csupán a tizenharmadik. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a megélhetési költségek egy-egy városban jelentős mértékben függnek földrajzi helyzetétől: az európai városokban a szolgáltatások árai a meghatározóak, míg Ázsiában az élelmiszereké.