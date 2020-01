Köd van a kárpátaljai utakon

A ködös utak miatt a járőrök azt tanácsolják a sofőröknek, hogy legyenek nagyon óvatosak a volánnál – tudósított a pmg.ua hírportál.

Az előrejelzések szerint a köd ma is (január 2-án) és holnap reggel (január 3-án) is megfigyelhető a régió alföldi részén. A hegyi utak egyes részein fagy is előfordulhat.

“Felkérjük a járművezetőket, hogy legyenek éberek a kormánynál. Kövessék a közlekedési szabályokat: tartsák be a követési távolságot, ne lépjék át a megengedett sebességhatárt” – figyelmeztetnek a hatóságok.

A gyalogosoknak és a kerékpárosoknak ajánlott a láthatósági mellényviselése, illetve a bicikliseknek a lámpák és fényvisszaverők működésének ellenőrzése, hogy jól láthatóak legyenek az utakon.

Kárpátalja.ma