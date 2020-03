Ködös és felhős lesz az idő hétvégén

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint március 5. és 8. között felhős, esős és ködös időjárás várható a megyében.

Pénteken a reggeli és esti órákban ködre számíthatunk, a hegyi utakon jég is lehet. 5-10 m/s közötti széllökéseket mérhetünk. Az éjszakai hőmérséklet -4 ° C és 1 ° C, a nappali 5-10 ° C között, a hegyvidéken 2-3 ° C alakul.

Marad a köd szombaton és vasárnap is. A széllökések szintén 5-10 m/s között lesznek. Nappal és éjjel is felhős lesz az égbolt, a hőmérséklet szombaton éjjel 2-7 ° C, nappal 4-9° C, vasárnap éjjel 0-5 ° C, nappal pedig 5-10° C között mérhető. A hegyekben fagypont alatti értékeket is mutathat a hőmérő.

A hétvégén esőzések is előfordulhatnak.

Kárpátalja.ma