Könnyű nyári módszerek a vérnyomás csökkentésére

Sokan úgy gondolják, hogy a kánikula rosszul hat a vérnyomásra. De ez tévedés, hiszen a szervezet hőszabályozása gondoskodik róla, hogy testünk hőmérséklete optimális maradjon. A nagy melelegtől nem leszünk lázasak. A külső hőmérsékletnek tehát nincs hatása a vérnyomásra. Ettől még léteznek szezonális módszerek, melyekkel a vérnyomás nyáron (is) csökkenthető.

A meleg hatására kitágul a vér, de a szállítására szolgáló érrendszert is, így nem növekszik meg a vérnyonyomásunk. Ráadásul az erek, különösen a felületi erek kitágulásának pozitív következményei vannak, hiszen ennek segítségével szabadul meg a szervezetünk rengeteg felesleges hőtől. A nyár azonban mégis jó időszak a vérnyoméscsökkentésre, mert számos könnyen kivitelezhető természetes lehetőséget találhatunk.

A boldog emlékek csökkentik a szívbetegség kockázatát!

A pozitív gondolatok ereje abban rejlik, hogy megállítják a szervezetben a kortizol nevű stresszhormon termelését. Mindez segít a májnak szabályozni a trigliceridek szintjét vagy a káros vérzsírszint kialakulását, ami különféle kutatások szerint akár 50 százalékkal is csökkentheti a szívbetegség és a stroke kockázatát. Azaz érdemes felidéznünk azokat az emlékeket, amelyeket a legkellemesebbnek vagy legörömtelibbnek találunk. Mindegy, hogy valamilyen családi eseményről, személyes sikerről vagy éppen utazásról van szó, mindegyik segíteni fog – írja a First for Women életmódmagazin.

A napozás a cukorbetegség ellen is véd

A napfürdőzés segít ellazulni, és csökkenteni a stresszt. Ráadásul a napsütés a 2. típusú cukorbetegség ellen is véd! A napsütés hatására képződő D-vitamin hatásáról szóló tanulmányok megerősítették, hogy amennyiben megfelelően magas a szintje, akkor harmad akkora valószínűséggel alakul ki a cukorbetegség szemben azokkal, akiknél a vitamin hiányát mutatták ki. Ez a hatás annak köszönhető – gyanítják a kutatók -, hogy a D-vitamin javítja a szervezet inzulinérzékenységét.

Mediterrán asztal

Az egyszeresen telítetlen zsírok segítenek az izomsejteknek a vércukor tüzelőanyagként történő elégetésében, míg az olajsav javítja az inzulinérzékenységet. Ha mediterrán diétát követünk, ami Magyarországon is sokkal egyszerűbb nyáron, akkor hozzájuthatunk azokhoz a tápanyagokhoz, amelyek javítják a keringési rendszerünk állapotát. Azaz több halat, zöldséget, gyümölcsöt, friss fűszert fogyasztva a keringésünkön is segítünk.

A görögdinnye csodás hatása

A legnyáribb gyümölcs kétségtelenül a görögdinnye. Hajlamosak vagyunk azt gondolni róla, hogy az elfogyasztható része nem több jó sok víznél, egy kis cukornál és arománál , amely hidegen fogyasztva üdítő a hőségben. Ki hinné, hogy ha egy hónapon át rendszeresen fogyasztjuk, ez a gyümölcs a koleszterinszintet jelentősen csökkentheti. A görögdinnye igen gazdag forrása a likopinnek is, egy erős antioxidáns pigmentnek, amely a gyümölcsnek a vörös színét adja. Ez az anyag megakadályozza a keringést zavaró lerakódások felhalmozódását. A dinnye a citrullin nevű vegyületet is tartalmazza, amely elősegíti az erek kitágulását.

Egy csésze kávé

A frissen főzött kávé önmagában is kontrollálhatja a koleszterinszintet. A kávé olyan vegyületeket köt meg, amelyek növelik a triglicerid- és a “rossz” LDL-koleszterinszintet. Egyes tanulmányok szerint a napi rendszeres kávéfogyasztás lényegesen csökkenthetia halálos szívbetegség kockázatát.

A mágikusan lobogó lángok

Azt szinte mindenki megtapasztalja életében, hogy a lobogó lángokba révedve különös nyugalomszáll meg bennünket. Mivel nyáron számos lehetőség nyílik az esti tábortűzre, azok is megtapasztalhatják az elringató lángnyelvek kellemes hatását, akiknek nincs tűzgyújtásra alkalmas kandallójuk. Tanulmányok szerint a tűzbe révedés már 15 perc alatt képes jelentősen csökkenteni a vérnyomást. Érdekes módon a kutatások kimutatták, hogy a hatás akkor is kiváltható, ha egy tábortűzről készült videót nézünk. Azaz, elő a kamerákkal és az okostelefonokkal. Vegyük fel a lángokat és tegyük el télire is.

A mozgás haszna

Különféle kutatások megerősítették, hogy a testtömeg 10 százalékos csökkenése képes megakadályozni az artériákban a plakk-képződést, a keringési betegségek egyik fontos okát. A BMJ Open Sport & Exercise Medicine folyóirat tanulmányaszerint pedig csak azzal, ha egész nap “ficergünk”, például dobolunk az ujjunkkal, rázzuk a lábunkat, azzal a kalóriafogyasztásunk akár 30 százalékkal is emelkedhet. Ez (elvben) elég ahhoz, hogy napi 350 kalóriát elégessünk, és éves szinten akár 15 kilót ledobjunk.

Rágóhang

Ki gondolna arra, hogy az étel megrágásával járó hang hallgatása hatással van arra, hogy mennyit eszünk. Pontosabban, ha halljuk, hogy rágunk, akkor előbb befejezzük az étkezést. Ez ugyanis növeli annak a tudatos érzékelését, hogy táplálkozunk, és emiatt a túlevést akár a felével csökkenthetjük. Azaz, ha ezt a hatást ki akarjuk használni, akkor érdemes olyan ételeket választani, amelyek megrágása hangot eredményez. Ebből a szempontból tehát jobb például a friss paprika vagy alma, mint például a főzelék.