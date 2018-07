Körömvirág: gyógyír kívül-belül

A körömvirág az egyik leghatásosabb gyógynövény, akár ételekbe is tehetjük, hiszen egyike a legkönnyebben beszerezhető, ehető virágoknak. Gyógyító hatásait felsorolni is sok: a bőr egyik legjobb ápolója, de az emésztésünket is segíti.

A körömvirág (Calendula officinalis) nagyszerűen elősegíti a kisebb sebek,égési sérülésekgyógyulását, a bőr regenerálódását. A benne található nyugtató hatóanyagok afájdalomellen hatásosak, de olyan vegyületeket is tartalmaz, melyek az esetleges elfertőződés ellen nyújtanak védelmet. A körömvirágot sebkezelésre alkalmazhatjuk krém, kenőcs vagy tinktúra formájában, de az érintett területet lemoshatjuk erős körömvirágteával is. Nyugtató és viszketéscsökkentő hatásait rovarcsípések esetén is kihasználhatjuk.

A körömvirágnak nemcsak antibakteriális és antivirális hatásai ismertek, de a különböző gombák ellen is nagyszerűen bevethető, így akkor is érdemes megfontolni a használatát, ha bőr- vagy körömgombás fertőzésünk van. Erős főzettel vagy körömvirágolajjal érdemes próbálkozni: egyszerűen kenjük be az érintett területet naponta többször is.

Körömvirág, a bőr megfiatalítója

Akár a bőröregedés jelei ellen szeretnénk felvenni a küzdelmet, akár túlságosan száraz, húzódó a bőrünk (példáulekcémavagy az időjárás miatt), a körömvirág segítségünkre lehet. Megnyugtatja a húzódó bőrt, ápoló hatóanyagai pedig nemcsak a szárazságot enyhítik, de egyesek szerint a ráncok ellen is igen hatásosak. Olyan vegyületeket találhatunk benne ugyanis, amelyek rendkívül jó hatással vannak a bőr kollagéntermelő képességeire.

Érdemes például körömvirágos lemosást alkalmaznunk esténként, ezzel felfrissíthetjük és ápolhatjuk a bőrt, de a körömvirágolaj a szem környékének ápolására is alkalmas. Ha pedig a testünkön lévő bőr húzódik és viszket, akkor körömvirágos fürdővel enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket. Főzzünk erős körömvirágteát (egy liter vízhez öt evőkanál szárított gyógynövényt tegyünk), fedjük le a leforrázott növényt, hagyjuk állni 10 percig, majd szűrjük le, és öntsük a fürdővízhez. Vigyázzunk, ne legyen túlságosan meleg! Áztassuk ebben magunkat 15 percig, majd óvatos mozdulatokkal szárítkozzunk meg. Ne feledkezzünk el a testápoló krémről sem!

Körömvirág gyógyhatásai belsőleg

A körömvirágot nemcsak külsőleg alkalmazhatjuk. A hagyományos gyógyászat szerint a körömvirág a különbző gyomorpanaszok kitűnő ellenszere, emellett pedig segítheti a máj és az epehólyag munkáját, stimulálja azok működését, megakadályozza az epekövek kialakulását. Teájának fogyasztása ajánlott például gyomorfekély esetén, vagy akkor, ha a refluxszal, túlzott gázképződéssel vagy fokozott puffadással küzdünk.

Körömvirágolaj és -krém készítése

A szárított növényt (4-5 evőkanálnyit) tegyük egy üvegedénybe, öntsünk rá 2 deci olívaolajat vagy kókuszolajat, majd fedjük le sötét színű textíliával és helyezzük az ablakba, hogy a nap melege érje, de a közvetlen napfény ne. Naponta többször is rázzuk fel a keveréket! 4 hét elteltével szűrjük le az olajat, és már használhatjuk is, például a bőrünk ápolására vagy krém készítésére. Ekkor az olajat melegítsük fel és olvasszuk fel a méhviaszt. Ha nincs egy hónapunk minderre, akkor oldjuk ki vízfürdő fölött a körömvirágszirom hatóanyagát a kívánt mennyiségű olajban (kb. , kb. 1-1,5 órán keresztül. Hagyjuk hűlni, majd olvasszunk fel benne 20 gramm méhviaszt. (Kozmetikai boltokban vagy az interneten lehet kapni méhviasz pasztillát.) Ha felolvadt, cseppentsünk bele néhány csepp illóolajat, majd töltsük tégelyekbe.