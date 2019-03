Közönséges galaj: a pajzsmirigy jótevője

A közönséges, ragadós és tejoltó galaj szinte azonos jó tulajdonságokkal rendelkezik: az egész mirigyrendszert védi, a népi gyógyászatban a közönséges galajt daganatos megbetegedések megelőzésére és kezelésére is használták.

A közönséges galaj méltatlanul elfelejtett, mára újra felfedezett növény. Nagyon hasznos, az egész mirigyrendszerünket védi. Jó vértisztító, ajánlott vese- és prosztata bántalmakra is. Pajzsmirigyproblémákra, alul- és túlműködésére is eredményesen használható.

A közönséges galaj száraz réteken, vágásokon, cserjésekben gyakran előforduló, a buzérfélék (Rubiaceae) családjába tartozó évelő növény. Szára egyenes, legtöbbször fekvő, 40-60 cm hosszú. Gyógyításra a föld feletti virágos szárrészt kell gyűjteni június-július hónapokban.

A közönséges galaj hatóanyagai

Flavonoidokat, galiozint, aszperulozidot, cserzőanyaogokat, illóolajat tartalmaz.

Gyógyhatásai

Pajzsmirigyproblémákra, alul- és túlműködésére is eredményesen használható, vértisztító, veseproblémákra, prosztatára is hatásos. Minden embernek hetente legalább egy csésze közönséges galaj teát kellene fogyasztania, hogy a mirigyrendszer egészséges maradjon. A népi gyógyászatban a közönséges galajt daganatos megbetegedések megelőzésére és kezelésére is használták. Nyersen kipréselt levével epilepsziát kezeltek a régebbi időkben. Álmatlanság ellen is alkalmazható – olvasható a gyorgytea.hu oldalon.

Felhasználása

Gyógyteát forrázással készítünk belőle. Pajzsmirigy működési rendellenességre a közönséges galajból kell készíteni napi egy csészével, gargarizálni napközben többször, majd a teát le kell nyelni. A leforrázott teafüvet éjszakára dunsztkötésben helyezzék a pajzsmirigyen lévő göbre, csökkenti a duzzanatot. Ezt akár két héten keresztül is végezhetjük így. Daganat megelőzésére a növény frissen préselt levéből kell naponta háromszor, étkezések előtt egy-egy kiskanállal fogyasztani. Megelőzésre elég egy héten egyszer, esetleg kétszer alkalmazni, kezelésre folyamatos használata szükséges, amíg a probléma nem szűnik.

Külsőleg gargarizálva a szájban lévő daganatok keletkezésének megakadályozására alkalmas. Bőrbetegségek kezelésére is használatos. A közönséges galaj teája a serdülőkori pattanásokra is nagyon jó hatással van. Napi egy csészével kell elfogyasztani belőle két hétig. Ha nagyon makacs a pattanás, hosszabb ideig is fogyasztható.