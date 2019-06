Lábdagadás: mi okozza?

Honnan tudjuk, hogy a lábdagadás valamilyen súlyos betegség tünete, vagy csak a megterhelés okozta? Milyen természetes módszerek vannak a tünetek enyhítésére?

Bajt jelezhet a lábdagadás?

Kellemetlen, időnként fájdalmas, megnehezíti a mozgást és cseppet sem vonzó látvány. A lábdagadás, vagyis a láb ödémásodása azért jelentkezhet, mert a folyadék felgyülemlik a láb szöveteiben. Számos betegség vagy probléma állhat a hátterében, emiatt gyakran nehéz megállapítani, mi okozza a lábdagadást.

A lábdagadás érintheti mindkét lábat vagy csak az egyiket. Ha csak az egyik láb érintett, annak a legvalószínűbb oka a láb valamilyen sérülése. Ha mindkét lábnál jellemző a dagadás, akkor a legtöbbször valamilyen, az egész szervezetet, vagy a szív- és érrendszert érintő betegség állhat a háttérben. Általában az egyik lábat érinti csak a mélyvénás trombózis, de ciszta is okozhatja. A legsúlyosabb betegségek esetében a lábdagadás mellett egyéb tünetek is jelentkezhetnek. Lássuk a leggyakoribb problémákat, melyek lábdagadást okozhatnak!

Vesebetegségtől is bedagadhat

A vesebetegségeket sokáig nem kíséri tünet, de egy idő után a vese egyre kevésbé tudja ellátni a feladatait, ezért nem elég hatékony a méreganyagok, illetve a felesleges folyadék kiválasztásában. A folyadék így felgyülemlik a szövetekben, így a lábban is, dagadást, ödémásodást okozva. A vesebetegségekre utaló további jelek a letargia, az általános gyengeség, a kifulladás és a szívritmuszavarok.

Lábdagadás szívelégtelenség miatt

A szívelégtelenség egyszerűen fogalmazva olyan kórkép, melynél a szív nem működik megfelelően, nem tud elég oxigéndúst vért pumpálni a szervekhez. Ezért ez minden szervet érinthet, többek között a vesét is, így az nem tudja megfelelően ellátni a feladatait. A vese működési zavara pedig azzal jár együtt, hogy a felesleges folyadék nem tud eltávozni a szervezetből. A láb dagadása mellett a hasi terület is ödémássá válhat. A szívelégtelenség további tünetei között találhatjuk a fáradékonyságot, a légszomjat, a mellkasi fájdalmakat és a gyengülő erőnlétet.

Májproblémák miatti lábdagadás

A májcirrózis is hozzájárulhat a láb feldagadásához. A cirrózis során a májsejtek károsodnak vagy el is pusztulhatnak, és ez a máj felületének hegesedéséhez vezet. A májcirrózis a vese működésének felborulásához vezethet, így a felesleges folyadék felgyülemlik a lábakban. A vizesedés, ödémásodás gyakran rosszabb, ha egész nap ülünk vagy állunk, de éjszaka javulhat. A májcirrózis egyéb tünetei között találhatjuk a fáradékonyságot, az étvágytalanságot, a bőr besárgulását, és azt, hogy a bőrünkön könnyebben alakulnak ki zúzódások.

Prosztatarák miatt is bedagadhat a láb

Meglepő módon a prosztatarák egyik tünete lehet a láb megdagadása. Mivel a daganat sokáig észrevétlen lehet, nem okoz tüneteket, így a betegség átterjedhet a húgyhólyagra, a csontokra vagy éppen a nyirokcsomókra. Ha a daganat eléri a hólyagot, károsíthatja a vesét és a hólyagot összekötő ereket és csöveket, így hónapok alatt lassanveseelégtelenségalakulhat ki. A prosztatarák egyéb tünetei közé tartoznak a sürgős vizeletürítési inger, a fájdalmas vizeletürítés vagy éppen a véres vizelet.

Lábdagadás terhesség alatt

A várandósok esetében az egyik leggyakoribb panasz (különösen a terhesség vége felé) a lábdagadás. Ezt a hormonális változások okozhatják, a szervezetünk ugyanis jelentős mennyiségű folyadékot tart vissza. Az ödéma nemcsak a lábakon, de a kézen is jelentkezhet, és az arc is feldagadhat. A jelentős mértékű lábdagadás azonban a preeklampszia jele lehet, ezért a lábdagadással kapcsolatban mindenképpen kérjük ki az orvosunk véleményét! A hormonok lábdagadást okozhatnak a menstruációt megelőző napokban is.

Gyógyszerek is okozhatják

Jó néhány gyógyszer mellékhatásai között találhatjuk a lábdagadást, ödémásodást okozhatnak például a fogamzásgátlók, a hormonpótló terápia során szedett gyógyszerek, a vérnyomáscsökkentők, a szteroidok, illetve az antidepresszánsok.

Az életmódunk is számít!

Az életmódunk, illetve a körülményeink is okozhatnak lábdagadást: például nagy melegben a szervezet nehezebben szabadul meg a folyadéktól, de a tengerszint feletti magasság is hozzájárulhat a láb ödémásodásához. Az egyik leggyakoribb oka a láb megdagadásának, ha túl hosszú ideig ülünk vagy állunk. Emiatt lelassulhat a nyirokkeringés és a szervezet nehezebben tudja kiválasztani a felesleges folyadékot. A gravitáció miatt az alsó végtagokban jóval látványosabb a folyadék felgyülemlése.

Mit tehetünk a lábdagadás ellen?

Természetesen először a háttérben lévő okokat kell felderíteni, és ha szükséges, kezelni. Ha sokáig egy helyben vagyunk kénytelenek ülni vagy állni (például a munkánk vagy egy utazás miatt), szakítsunk arra időt, hogy rendszeresen átmozgassuk, megtornáztassuk a lábainkat. Ha pedig hazaértünk, polcoljuk fel a lábainkat párnák, takarók segítségével. A lényeg, hogy a lábunk a szívünk szintjénél magasabbra kerüljön!

Viselhetünk kompressziós harisnyát is, és a rendszeres lábmasszírozás is hozzájárulhat a nyirokkeringés felpezsdítéséhez. Ha hajlamosak vagyunk az ödémásodásra, igyekezzünk minél kevesebb sót fogyasztani, a sok só ugyanis fokozza a folyadék-visszatartást.