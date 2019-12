Magnéziumban gazdag ételek

A magnézium a szervezet számára létfontosságú anyag, megfelelő szintjének fenntartásában fontos szerepet játszanak étkezési szokásaink.

A magnézium elengedhetetlen szív, az izomzat, az idegrendszer megfelelő működéséhez, az anyagcsere folyamatokhoz, a csontfejlődéshez. Érdemei hosszan sorolhatók: egyebek mellett oldja a stresszt és az izomgörcsöket, csökkenti a vérnyomást, fokozza a fizikai teljesítőképességet, segíthet fejfájósoknak és csillapíthatja a premenstruális szindróma tüneteit.

Megfelelő pótlásáról elsősorban a táplálkozás során kell gondoskodnunk, de megnövekedett igény esetén magnéziumkészítmények szedését is érdemes fontolóra vennünk. A szakirodalom szerint magnéziumszükségletünk mintegy 10 százalékát ivóvízzel fedezzük. A fennmaradó mennyiséget kellene tehát étkezés során magunkhoz vennünk, erre pedig az alábbi táplálékok alkalmasak leginkább.

Zöldségek

A zöldségek, azon belül is leginkább a klorofilban gazdag levélzöldségek, mint a spenót, a sóska, a kelkáposzta vagy a mángold kiemelkedően jó magnéziumforrást képeznek, ráadásul fogyasztásukkal kis energiabevitel mellett tudjuk feltölteni magnéziumraktárainkat.

Olajos magvak

A különböző diófélék és egyéb olajos magvak magnéziumban szintén igen gazdag ételek. Ebből a szempontból az egyik legkedvezőbb a tökmag, amelyből fél csészényi fedezné a napi magnéziumszükségletet. A napraforgómag, a dió, a mandula, a kesudió, a fenyőmag vagy a pekándió ugyancsak jó eszközei magnéziumpótlásnak.

Teljes kiőrlésű gabonafélék

A teljes értékű gabonáknak számtalan egészségügyi előnye ismeretes, ide tartozik az is, hogy jelentősen hozzájárulnak szervezetünk magnéziumellátásához. Nagyon jót teszünk az egészségünkkel, ha finomított gabonából készült termékek helyett például tönkölybúzát, teljes rozst, búzakorpát használunk.

Hüvelyesek

A hüvelyes növények közül a számos egyéb előnyös táplálkozási mutatóval is rendelkező szójabab az egyik legjobb magnéziumforrás. A szójababból szójaliszt is készül, amelyet tésztákhoz és más ételekhez is adhatunk azok tápértékének növelésre. A babfélék, a sárgaborsó, a lencse fogyasztása szintén ajánlatos.

Egyéb táplálékok

Ha magnéziumpótlásra szorulunk, a fenti négy fő táplálékcsoport mellett további ételekre is számíthatunk. A banán, az avokádó, a halak közül a makréla, a lazac és a tonhal, de még a jó minőségű étcsokoládé is gyakran szereplenek a magnéziumban gazdag alapanyagok listáján.

Étrendi megfontolások

A magas zsírtartalmú ételek, a szénsavas üdítőitalok, egyes tartósítószerek, mint a benzoesav, valamint az alkoholfogyasztás gátolja a magnéziumfelszívódást. Ismerve bevett étkezési szokásinkat nem meglepő tehát, hogy táplálkozásunkkal nem mindig fedezzük az ajánlott beviteli mennyiséget, és a magnéziumdeficittel összefüggő panaszok viszonylag gyakoriak a nyugati világban.

Vagyis a fent felsorolt élelmiszerekből származó magnézium jó hasznosulásához egyúttal a kedvezőtlenül ható táplálékok mennyiségének csökkentésére – azaz az arányok megváltoztatására – is szükség lenne. A B6-vitamin viszont elősegíti a magnézium felszívódását, ezért az ebben a vitaminban gazdag ételek fogyasztásának jótékony hatása van.