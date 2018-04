Magyar gitárművész nyert egy ukrajnai nemzetközi zeneszerzőversenyt

Bernáth Ferenc kárpátaljai származású magyar gitárművész Édesanyám című lírai szerzeményével nyert egy ukrajnai nemzetközi zeneszerzőversenyen – hangozott el az m1 aktuális csatorna péntek délelőtti adásában.

Bernáth Ferenc elmondta: elsősorban eladóművésznek tartja magát. Főként népdalokat dolgoz fel: a magyar, ukrán mellett portugál és spanyol dalokat ültet át klasszikus gitárra és sajátos harmóniai világot visz bele a szerzeményekbe. A tavaszi szél vizet áraszt című népdalból egy gitárverseny is született, gitárra és szimfonikus zenekarra, amely a Hungarian Concerto for Guitar and Orchestra nevet kapta.

A nemzetközi versenyre az ukránok nemzeti jelképének is nevezhető Édesanyám című lírikus, balladaszerű dal átdolgozásával jelentkezett. A versenyre Görögországból, Kanadából, és Európa több országából is érkeztek művek, amelyeket egy nemzetközi zsűri bírált el.

Elmondta azt is, hogy mivel édesapja zenész, ezért egészen kicsi gyerekkora óta ott volt a zene az életében. Professzionális szinten a középiskolában kezdett el foglalkozni a klasszikus gitárral, egy gitárművész koncertjének hatására.

“Onnantól kezdve ez egy halálos szerelem lett, egy kötelék köztem és hangszer között” – hangsúlyozta.

Bernáth Ferencnek Magyarországon és külföldön egyaránt több száz koncertje volt és Kárpátaljáért is sokat dolgozik művész – hangzott el a műsorban.