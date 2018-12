Magyar–török barátságos lovasíjászverseny Kárpátalján Dobó Istvánnal

A vidékünkön Petőfi-ösztöndíjjal szolgálatot teljesítő Szilaj István vezetésével és a Szelíd Lovasközpont támogatásával november 3-án íjásztanfolyam indult Nagyszőlősön. A nyolcrészes képzést a Kárpátalja.ma olvasói figyelemmel kísérhették, hiszen maga a főszervező tudósított rendszeresen a kicsik és nagyok számára egyaránt élményt jelentő foglalkozásokról. Ezúttal sem történik másként: szubjektív élménybeszámoló következik a legutóbbi alkalomról.

Tanakodtunk Margitics Erikkel, a lovasközpont egyik vezetőjével, hogyan dobhatnánk föl azt a hideg szombati edzőnapot, amely ránk vár. Én először hastáncosnőkre gondoltam, de Erik bölcsen hessegette el az ötletemet: – Sok lesz a gyerek. Nem jó az oda! Találj ki inkább egy keretmesét! – javasolta.

Ekkor villant be a felismerés: Dobó István serege megmérkőzik a török sereggel lovasíjászatban. Mivel a májusi történelmi lovasnapra az Egri csillagok előadásával, Dobó István kapitány egri vár ostromakor aratott diadalának újrajátszásával készülünk szeptember óta, ezért a történet adta magát.

A fedeles lovardában a két mindenre elszánt had korhű viseletet öltött (krónikai túlzás, de mit tehetünk…). Az istálló homályából elővezettünk három harci mént. A kis hely és a sok lelkes amatőr miatt csak vezetett lóval, lépésben, de ötven méter alatt gyors újratöltéssel három vesszőt kellett kilőni a nyolc méterre levő célokra. Egyet előre, egyet oldalra, egyet hátra. Minden találat egy pontot ért.

Egy óra ádáz küzdelem után a török aszagok (azaz könnyűlovas portyázók) 57-51-re győzték le a várvédelemre készülő magyarokat. Össze kell kapnunk magunkat legközelebb!

Az a legközelebb pedig december 29-én lesz a Nagyszőlősi Szelíd Lovasfarmon, 9:45-ös kezdettel. Várunk minden íjászat iránt érdeklődő lelkes kezdőt és a nyilazásban már jártas sportolót. Bővebb információért hívják a +380685824880-as számot! A turbánokat és a huszárcsákókat pedig nem szabad otthonfelejteni, hisz az évzáró íjásztanfolyamnak is az Egri csillagok adja a kerettörténetét.

A gyakorlás a regisztráció és a biztonságos lőtérhasználat ismertetése után tánccal, moldvai csángó körtáncokkal kezdődik. Ezt követően botforgatással melegítjük be az izmainkat és az ízületeinket. Majd az íjászat nagymozgásait is körben állva, bottal gyakoroljuk. A finom mozgások, ujjak, feszítés-oldás mozdulatainak ismertetése után haladó és kezdő gyalogos csoportokban fog folytatódni a munka. Reményeink szerint a nap végére mindenki kipróbálhatja lovon is frissen szerzett tudását. Az edzés íjászpárbajjal zárul.

Szilaj István

Petőfi Sándor Program – Kárpátalja Baranta

Kárpátalja.ma