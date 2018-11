Márton napja Sárosorosziban

Idén ötödik alkalommal szerveztek Márton-napi vigadalmat Sárosorosziban. A szervezők célja, hogy továbbörökítsék a községre jellemző tradíciókat, és lehetőséget biztosítsanak a helyi hagyományőrző csoportok számára az otthoni bemutatkozásra. Kultúrház híján a rendezvény minden évben más helyszínen kerül megrendezésre, ezúttal a régi óvoda épületének egyik terme volt a kiválasztott helyszín. A terem szűkös volt, de így talán még inkább bensőséges hangulata volt a rendezvénynek.

A kisdobos hirdetésével indult a program, majd Hiába András, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Sárosoroszi Alapszervezetének elnöke köszöntő beszédében elmondta, hogy a hagyományoknak megfelelően a termés betakarítását követően, Márton-napkor minden évben mulatságot rendeztek egykor Orosziban. Bár most még a kukorica nagy része kint van a mezőn, de mégis itt az ideje, hogy egy kicsit mindenki megálljon, pihenjen és jól érezze magát.

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul emlékeztetett arra, hogy Szent Márton Magyarország területén született szent, püspök. „Nagyon fontos az ő példája, mert a szociális, a szegények iránti gondoskodásáról híres, és ez a gondolat napjainkban is nagyon időszerű” – emelte ki a főkonzul, majd elmondta a hallgatóságnak, hogy a magyar kormány fejlesztési programjai továbbra is folytatódnak. Örvendetes ténynek nevezte, hogy Grezsa István miniszteri biztos ismét Kárpátaljára utazhat, és egyik program a másik után valósul meg, iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények újulhatnak meg és korszerűsödnek. A főkonzul ígéretet tett arra, hogy a Sárosorosziban tapasztalt szükségletek láttán igyekeznek majd arrafelé is terelni a miniszteri biztos urat.

Orbán Sándor helyi református lelkész a 102. zsoltárból vett igével köszöntötte a jelenlévőket.

Sin József, a Beregszászi Járási Tanács és a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke köszöntőjében kiemelte: „A jószágot ősszel kell számolni. Úgy gondolom, ebben a községben van is mit megszámolni, mert dolgos emberek laknak itt.” Az elnök elismeréssel szólt azokról a helyi gazdákról, akik bátran és eredményesen pályáztak a magyar kormány gazdaságfejlesztési pályázatain. Elmondta, hogy bizakodik a két szomszédos ország viszonyának javulásában, úgy véli a kárpátaljai magyarságban pedig van annyi életerő, hogy ezeket a nehéz időket túlélje.

Örömtelinek nevezte, hogy Grezsa István visszatérhetett Kárpátaljára. Orosziban a felújított oktatási-nevelési komplexum megnyitása nagyrészt az általa biztosított támogatásnak köszönhetően nyílhatott meg, és nagy szükség lenne a kultúrházra is a községben.

Gyurkó Miklós polgármester elmondta, Sárosoroszi egy olyan község, ahol foglalkoznak a tehetségekkel, ezért is lenne nagyon fontos, hogy legyen egy olyan épület, amely megfelelő helyszínt biztosítana a próbákhoz és a fellépésekhez. Ehhez kérte a rendezvény vendégeinek segítségét. Ugyanakkor megköszönte a falu lakossága nevében azt a sok támogatást, melyet a magyar kormánytól kaptak tanáraik, gyermekeik, a község lakói, valamint köszönetet mondott a járási tanácsnak és a KMKSZ-nek a rendezvényeik megszervezéséhez nyújtott segítséget.

Hiába András és Szilágyi Mátyás főkonzul emléklapokat adott át azoknak a helyi gazdáknak, akik adományaikkal hozzájárultak a Magyarok Kenyere programhoz.

A köszöntő beszédek után Pisták Ilona népdalokat énekelt, majd a Gáti Gyöngyi által felkészített Hangraforgó Könyvtári Együttes libás játékokat mutatott be, valamint megzenésített verseket adott elő. A Kricsfalusi Miklós által felkészített Boróka Néptánccsoport fiatal táncosai verbunkost és hagyományos néptáncot táncoltak. A helyi asszonyokból Mihók Erika kultúrház-igazgató által szervezett Százszorszép Asszonykör bemutatta a tanulságos Rátóti asszonyok esete című színdarabot. A kultúrház Gyöngykaláris színjátszó csoportjának előadásában A három selyp lány című mesét láthatták a jelenlévők, majd a Kökörcsin Folklórcsoport fergeteges Szüreti mulatsága zárta a kulturális műsort.

A szervezők jóvoltából a lakomán megkóstolhattuk a libahúst és az új bort, hogy ne kelljen éheznünk a jövőben. A tartalmas kulturális műsor és a vacsora után pedig a Sodró együttes koncertjével és táncházzal ért véget a program.