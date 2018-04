Meddig tárolhatjuk a fűszereket?

Akik nem főzünk rendszeresen, gyakran hosszú hónapokig, sőt akár évekig is őrizhetnek bizonyos fűszereket a konyhájukban. Mikor jár le ezeknek a termékeknek a szavatossága?

A gasztronómiában jártasabbak nem ritkán 6-7 féle fűszert is használnak egyetlen fogás elkészítéséhez. Legtöbbjükből viszont egy csipetnyivel használunk csak alkalmanként, így ezek a termékek hónapokat, sőt akár éveket is eltölthetnek a konyhánkban. Bizonyos fűszereket már fél év után érdemes kidobni, míg más fajtáikat négy év múlva is felhasználhatjuk.

Mikor dobjuk ki a fűszereket?

Évente érdemes átnézni a konyhaszekrényben lévő fűszereket, melyek rendszerezésén segít, ha korábban felírtuk a vásárlás dátumát. Frank Proto szakács szerint a lejárt szavatosságú fűszerektől valószínűleg nem betegszünk meg, az ízük azonban változhat. Eltarthatóság szerint négy fő kategóriát hozott létre ezeknek a termékeknek:

Őrölt fűszerek: egy évnél is tovább eltartható.

Szárított levelek: körülbelül egy évig őrzik meg a minőségüket.

Darálás nélküli fűszerek: 1-2 évig nem lesz velük probléma.

Magvak és gyökerek: 2-3 évig is eltarthatóak.

A fűszerek frissességéről a szaglásunkkal is meggyőződhetünk, a lejárt szavatosságú fűszerek ugyanis rendszerint elveszítik jellegzetes illatukat. Hogyha pedig az illatuk elvész, akkor az ízük is vele illan, így nincs is sok értelme az ételre szórni.

A szakács szerint nem érdemes nagyobb mennyiségeket bespájzolni a fűszerekből, hiszen mindig a frissebb termék az ízletesebb. Érdemes akkor is a kisebb kiszerelésűt választani, hogyha az valamennyivel drágább – előfordulhat ugyanis, hogy a termék egy részét ki kell öntenünk. Spórolhatunk viszont úgy is, hogy a fűszereket őröletlen formájukban vásároljuk meg, majd azt otthon magunk daráljuk meg. Így tovább megőrizhető a fűszerek aromája, és ízletesebb is a frissen őrölt a zacskóban tároltnál.

Eltarthatóságuk szempontjából fontos az is, hogy hol tároljuk ezeket a fűszereket. Elsősorban a magas páratartalom, a napfény, illetve a magas hőmérséklet ronthatja az eltarthatóságukat. A túl nagy meleg mellett a túl nagy hideg is károsíthatja a fűszereket, emiatt sem a sütő mellett, sem pedig a hűtőszekrényben nem jó őket tárolni.