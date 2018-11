Meglepő dolgok, amikre a mézet használhatjuk

A méz nemcsak akkor jön jól, ha édesíteni akarunk valamit, vagy megfájdul a torunk és köhögünk. Ez a finomság jóval sokoldalúbb.

Égések

A mézet évezredek óta használják égések gyógyítására és fertőzések megakadályozására – a Mayo Clinic kutatása szerint csökkentheti azégési sérülésekgyógyulási idejét is. Sterilizálja a ugyanis sebet, amely ráadásul kevesebb heggel gyógyul.

Memória

Egy amerikai kutatás szerint a méz a rövid- és a hosszú távú memóriát is fejlesztheti, különösen menopauza előtt vagy alatt lévő nők esetében. A mézkúra náluk éppolyan hatásos lehet, mint a hormonterápia.

Herpesz

Egy Dubaiban készült kutatás szerint a méz hatékony külsőleges kezelést jelenthet a szájon, illetve a nemi szerveken jelentkezőherpeszesetén is. Enyhíti a viszketést és a kisebesedést, és a léziókat is hatékonyan gyógyítja.

Cukorbetegség

A méz glikémiás indexe alacsonyabb a cukorénál, így nem emeli meg annyira a vércukorszintet sem. Ráadásul még az íze is édesebb, így kevesebbet kell belőle használni. Egy német kutatás során arra az eredményre jutottak, hogy akik étkezésükben teljes mértékben mézre cserélik a cukrot, azoknak sokkal stabilabb lesz a vércukra.

Aranyér

Aranyér ellen hatásos háziszert készíthetünk méz, olívaolaj és méhviasz keverékéből, amelyet külsőleg kell használni. Szakértők szerint ez nemcsak a viszketést és a vérzést, hanem a fájdalmat is csillapítja.

Psoriasis

A psoriasis viszonylag gyakori bőrbetegség, amely kivörösödést, kiütéseket, viszketést és akár bőrkinövéseket is okozhat. Gyógyszertári krémek helyett ezt is kezelhetjük méz, olívaolaj és méhviasz keverékével – kutatások szerint bizonyos esetekben még hatékonyabb is lehet a gyógyszertári szereknél.