Megtartómúl(t) – a KMNE 2019-es Nagy Családi Vetélkedője

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) idén a hetedik családi vetélkedőjét rendezte meg, melynek témája a kárpátaljai magyar népi hagyományok, történetetek és kultúrák köré épült. Az Egyesület negyvenöt tagcsaládja döntött úgy, hogy játékba száll.

Az első forduló kérdéseit a kárpátaljai Rákóczi-kultusz, a húsvéti népszokások és tájnyelvi ismeretek képezték. A forduló alkotó feladatainak megfelelően a családok idős, régen látott rokonokat vagy ismerősöket látogattak meg, és ennek emlékét fényképen rögzítve küldték el az Nagy Családi Vetélkedőre (NCSV). Egy másik alkotó feladatot teljesítve pedig legendás, néha szomorú, néha tréfás saját családi történeteket osztottak meg velünk a résztvevők.

A második forduló a népi ételek, régi használati tárgyak, népi időjóslás és találós kérdések világába hívta meg a játékos családokat. Alkotó feladatként egy minél ősibb családi ételreceptet készítettek el úgy, hogy lehetőleg minden családtag kapjon megbízatást a sütés-főzés során. A következő feladatot teljesítve a családok régi fotók közül válogatva küldtek be egy-egy emlékezetes pillanatot.

Május 26-án lezajlott a Megtartómúl(t) élő döntője is: a két fordulóban a legtöbb pontot szerző játékos családok kaptak meghívást. A döntőn az ismerkedés, feszültségoldás és közösségi élményhatás folyamatát mentálhigiénés csoportjátékok is segítették. A három csapatra osztott hat család apait-anyait beleadott a játékba. A Rákóczi, az Értékőrzők és az Árpád-vonal csapatok bizonyították kitartó rátermettségüket és kiváló tájékozottságukat úgy a mángorló és a gereben felismerésében, mint a különböző kárpátaljai magyar falvak szólás-mondásainak értelmezésében, vagy a vetélkedőre korábban beérkezett családi fényképek származási évének megállapításában is.

A Megtartómúl(t) játékosait természetesen értékes nyeremények is várták: a tárgynyeremények, a falatozós utalványok, a KMNE programjain való részvételi előny, az önköltség nélküli programmeghívások mellett a fődíj egy jutalomutazás a lengyelországi Krakkóba július 11-14. között, illetve egy ajándék hétvége a Vadvölgy Panzióban. Utóbbit az Árpád-vonalban játszó guti Pocsai család nyerte meg. A krakkói utazáson az Árpád-vonal másik családja, Tóthék Nagyberegről vehetnek részt önköltség-mentesen. Ezen az utazáson a többi döntős, illetve az NCSV-én kimagaslóan teljesítő családok is részt vehetnek kedvezményesen.

Bízunk abban, hogy jövőre újra sikerül megszerveznünk a KMNE Nagy Családi Vetélkedőt, amelybe minél több tagcsalád száll be majd.

A program a magyar kormány támogatásával valósult meg.

Kurmai-Ráti Szilvia