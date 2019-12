Mi mindenre jó a sör?

Sokan nem is sejtik, hogy a sört a koccintáson kívül még mennyi mindenre lehet használni – pedig a folyékony kenyér igazán sokoldalú ital. Ezentúl tartsunk otthon egy-két extra üveggel, mert nem csak akkor jöhet jól, ha váratlan vendégek állítanak be – bevethető például szépségápolásnál vagy takarításnál is.

Tartást ad a hajnak

Keverjünk össze három evőkanál sört fél csésze vízzel, és mosás után dörzsöljük a nedves hajba a keveréket. Hagyjuk hatni öt percig, majd öblítsük le. Ne aggódjunk, a szaga az öblítéssel távozik, viszont értékes proteinek és B-vitaminok kerülnek a hajunkba.

Tisztán tartja a fémedényeket

Ha valami odaégett az edényben,töltsünk bele egy kis sört, amikor még meleg, és hagyjuk ázni öt-tíz percig, így könnyedén eltávolíthatjuk majd a letapadt ételmaradékot.

A kertbe vonzza a pillangókat

Ha valaki szeretne sok pillangót látni, keverjen össze egy kis sört egy kevés érett, összetört banánnal, és dörzsöljön be vele egy nagyobb követ vagy fatörzset a kertben. A pillangók imádják a sör illatát – oda fogja vonzani őket.

Tisztítja az aranyékszereket

Ha a kedvenc aranyláncunk vagy karkötőnk fénye megkopott, egy puha rongyra öntsünk egy kevés világos sört, dörzsöljük át vele, majd törölgessük át egy száraz ronggyal is.

Szebbé teszi a fabútorokat

Ha épp nincs kéznél otthon bútorpolírozó, töröljük át a fából készült bútordarabokat egy sörbe áztatott ronggyal, majd utána egy száraz, tiszta darabbal is. Az ital enyhe habzása oldja a port, a benne lévő maláta élénkíti a fa színét, míg az alkohol visszaadja a fényét.

Puhítja a húst

Ha a grillezésre, sütésre váró hússzeleteket legalább egy órán át sörben pácoljuk, sokkal omlósabbak és szaftosabbak maradnak.