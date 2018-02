Mi történik, ha nem iszunk eleget?

Talán azt gondolnánk, hogy elég akkor inni, amikor éppen megszomjazunk. Pedig a szomjúságérzet jelentkezésekor már jelentős késesben vagyunk!

Egy bizonyos korosztály tagjai számára elég trendi dolog, hogy folyamatosan legyen a kezük ügyében egy ásványvizes palack. Fiatal nők tucatjait láthatjuk, akik e nélkül egy métert meg nem tesznek. Ők azok, akik folyamatosan isznak, mert jól tudják, hogy folyadékra igenis szüksége van a szervezünknek és nemcsak akkor, amikor már megszomjazunk.

De mi a helyzet azokkal, akik nemhogy sokat nem isznak, de az is megesik velük, hogy csupán napközben csupán késő délután eszmélnek arra, hogy valami nem stimmel. A lehetséges problémák listázásánál ébrednek rá, hogy aznap mindössze egy-két kávét ittak meg, ami ráadásul vizelethajtó hatása miatt még további folyadékvesztéshez is vezet.

Pedig a kevés folyadékfogyasztásra szervezetünk sokféle tünettel hívhatja fel a figyelmet. Itt van példának okáért a fejfájás. A nők jelentős része migrénes vagy gyakori fejfájós, pedig a fellépő fájdalmakat sok esetben a dehidratálás, azaz szervezetünk kiszáradása okozza.

De túlságosan is alacsony vérnyomás, szédülés esetén is feltehető a kérdés, hogy ittunk-e aznap eleget. Ha nem, egy pohár víz ilyenkor is csodákra képes.

Ha nem iszunk eleget, sajnos azt érjük el, hogy a vér oxigénellátottsága csökken, így a különböző szerveinkhez is kevesebb oxigén kerül. Azt pedig talán nem kell magyarázni, hogy szervezetünk helyes működéséhez milyen nélkülözhetetlen elem az oxigén.

Bőrünkön is látszik, ha elegendő mennyiséget iszunk: ilyenkor feszesebb és egészséges, rózsaszínű, de ha nem gondoskodunk a kellő folyadékmennyiség beviteléről, akkor szürkeséggel és ráncosodással reagál.

De mennyit is igyunk napota?

A szakemberek véleménye többé-kevésbémegyezeik abban, hogy normál üzemmódban napi másfél liter folyadékra van szüksge a szervezetünknek. Nyári melegben, vagy sportoláskor más a helyzet (2-2,5 liter), de ilyenkor legalább hamarabb érezzük a szomjúságot, könnyebben és szívesebben is iszunk.

A szomjúság elkerülésére egyébként inkább gyakrabban és kis mennyiségeket fogyasszunk, és ne egyszerre sokat. Egy óra alatt a beleink maximum 800 milliliter folyadékot tudunk felvenni, a többit kiválasztja a szervezetünk. Így egy alkalommal elég fél litert meginni, aztán jöhet a többi, de csak később.