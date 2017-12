Miért jó a lábmasszázs?

Az év végi munkahelyi rohanás és a lázas ünnepi készülődés közben igen fontos, hogy időnként hagyjunk magunknak időt a pihenésre és a feltöltődésre. Ehhez már az is elég lehet, ha esténként hazaérve lerúgjuk a cipőnket, mezítláb járkálunk kicsit a puha szőnyegen, majd ellazítjuk magunkat egy frissítő lábmasszázzsal.

Az egészségnek is jót tesz

Számos kutatás vizsgálta az elmúlt években a masszázs egészségügyi hatásait: az eredmények szerint nem csupán a fájdalmat csillapítja, de képes hatékonyan enyhíteni a stressz, a depresszió és a szorongás okozta panaszokat is. Egyes kísérletek kimutatták, hogy a lábak masszírozása javítja a vérnyomást, valamint jó hatással van a perifériás neuropátiával küzdő betegek állapotára is. Nincs szükség persze a tudományra ahhoz, hogy megtapasztaljuk, mennyire relaxáló hatású a lábunk kényeztetése egy fárasztó nap végén.

Egy váltott vizes fürdő vagy egy illóolajos áztatás rendkívül frissítően hat, de a krémekkel és egyéb szerekkel megvalósított lábápolás is kiváló alkalmat nyújt arra, hogy egy kicsit elmélyedjünk magunkban és rendbe szedjük a gondolatainkat. Az elektromos masszírozó gépeknek se szeri, se száma a boltok polcain, a kézi masszázst ugyanakkor aligha lehet ezekkel kiváltani. Saját lábunkat nyomkodva ugyanis egy kis ideig végre kizárhatjuk fejünkből a külvilág gondjait, míg a párban végzett masszázs igazán intim helyzet, amely során jobban egymásra hangolódhatunk.

A lábmasszázs menete

A miliő természetesen ugyanúgy fontos, mint maguk a mozdulatok. Adjuk meg a módját a masszírozásnak: keressünk egy nyugodt, kényelmes és csendes helyiséget a lakásban, kapcsoljunk be halk zenét, továbbá igen fontos, hogy ne sajnáljuk az időt erre, mert semmiképpen sem szerencsés, ha valamiért az egész sietségbe, kapkodásba fordul át.

A lábmasszázs során a szív irányába tartó mozdulatokkal simítsuk, dörzsöljük át fáradt végtagjainkat, emellett pedig a körkörös és pontnyomó mozdulatok is kellemesek lehetnek, figyelve persze, hogy ne okozzunk fájdalmat. Bátran átmozgathatjuk az ízületeket is: akár enyhe mértékben, nagyon óvatosan kimozdítva a helyükről. A manuális masszírozó segédeszközök palettája igen széles, így biztosan találunk közöttük olyat, amely képes hozzátenni az élményhez, ezáltal teljesebbé téve a relaxációt.