Miért jó kint futni télen?

A hideg miatt nem szükséges abbahagyni a futást, kocogást, tempós sétát, hisz immunrendszerünket remekül edzi a friss levegő, és hangulatunknak is jót tesz, ha kimozdulunk a fűtött szobából – írja a Házipatika.com.

Ha valaki rendszeresen fut a szabadban, akkor szervezete alkalmazkodik az egyre hűvösebb időjáráshoz, így nem jelent hirtelen nagy megterhelést. Mínusz tíz fok alatt általában nem javasolják a sportorvosok a kinti futást, de e fölött bizonyos szabályok betartásával bátran felvehetjük a futócipőt hideg napokon is. Ha helyes a légzéstechnikánk, akkor nem fogunk megfázni, hisz az orron keresztül beáramló levegő már melegebben jut a tüdőbe. Ha mégis megbetegszünk, akkor annak sokféle oka lehet, például a nem megfelelő ruházat vagy a túlerőltetés.

Már néhány fok eltérésre is reagálnia kell a futónak. Minél hűvösebb van, annál több réteg vagy vastagabb ruházat kell. Aki nagyon fázós, ne feledkezzen meg a téli sportokhoz illő aláöltözetről. Viszont az sem jó, ha melege van a futónak, mert ha túlzottan izzad, megfázhat. Azt mondják, a kisgyerekre egy réteggel több ruha kell, mint a felnőttekre, ha hideg van. A futókra viszont egy réteggel kevesebb. Ha picit fázik az ember induláskor, akkor pár száz méter, és már nem fog.

A legalsó ruha vezesse mindenképpen a nedvességet, hogy az izzadság elpárologjon. A pamutpóló nem jó, még kihűléshez is vezethet, mert beszívja a nedvességet. Jó, ha van egy fél számmal nagyobb téli futócipője az embernek, hogy elférjen alatta a vastag zokni.

A sapka és a kesztyű is fontos. Fejünk hőleadása ugyanis jelentős, testünk hőleadásának 30-40 százaléka azon a ponton zajlik; a fülek és az ujjak hűlnek ki leghamarabb. A futóknak a csúszásveszélyre is vigyázniuk kell. A megfelelő cipőtalp lényeges: kellemetlen bokaficam, térdszalag-szakadás előzhető meg vele, és a futás élvezeti értékét is visszaadja, ha nem kell állandóan a csúszásokat korrigálni.

Alaposabb bemelegítés kell

A bemelegítés alaposabb legyen, mint nyáron, hisz a hidegben merevebbek az izmok, ízületek. Lehet a bemelegítés nagyon lassú futás és átmozgató, laza, nyújtó tornagyakorlatok kombinációja most is, csak tartson tovább (negyedóra-húsz perc legalább). A melegítőkrémek hasznosak, mert gyorsítják a vérkeringést, de nem pótolják a bemelegítést.

Hidegben is fontos a folyadékpótlás! Talán nem érezzük szomjasnak magunkat, de ilyenkor is izzadunk, és ha nem pótoljuk a vizet és az elektrolitokat, akkor görcsölhetnek az izmaink. Ha valaki szeretne elkezdeni futni, ne most tegye, az edzetlen szervezet számára óriási megterhelés a hidegben mozgás. De a sétáról nem kell lemondani, sőt nagyon jót teszünk szervezetünkkel, ha nem gubózunk be hónapokra a fűtőtest mellé.

Még egy fontos szempont a kültéri sportoknál télen a szmog. Ha a várost belepi a füstköd, akkor ne fussunk odakint. Érdemes télen magasabban fekvő területeken sportolni, ahol jellemzően alacsonyabb a légszennyezettség, illetve hajnalban vagy reggel futni, amikor még kisebb a forgalom; a nappali por éjszaka ülepszik csak le.