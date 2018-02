Milyen betegségre utalnak a vörös foltok?

Elsőre ijesztő, amikor vörös foltok jelennek meg a bőrön, de hogy valójában mi okozhatja, az számtalan dologtól függ.

Mit jeleznek a vörös foltok a testen?

Az egész testen megjelennek, vagy csak egy bizonyos testrészen (arc, nyak, mellkas, has)? Mennyi idő alatt tűnnek el? Viszkető vagy égő érzést okoznak? A Gesundheit.de korábban összegyűjtötte, hogy leggyakrabban mik állhatnak a háttérben.

Bajt jelezhet a vörös folt

Ha visszatérően viszkető, vörös foltok jelentkeznek a bőrön, akkor nem szabad azzal áltatnunk magunkat, hogy csak téli bőrszárazságról lehet szó. Forduljunk orvoshoz minél hamarabb!

A bőr elszíneződése nem maga betegség, csak tünet

A kiütések megjelenése nem csak külső okokra vezethető vissza, általában a szervezet reakciója valamilyen belső változásra, például vírusos vagy baktérium okozta fertőzésre. Lehet akár védelmi, vagy allergiás reakció is, szerepet játszhatnak genetikai tényezők és hormonális változások is.

Az esetek túlnyomó többségében égő, viszkető érzéssel, esetleg fájdalommal és duzzanattal is járnak, és bár általában nem kell komolyan aggódnunk, ettől függetlenül minden esetben forduljunk orvoshoz. Íme, a lehetséges okok, amelyek egy bőrkiütés hátterében állhatnak, de a leggyakoribb betegségek alábbi felsorolása semmiképpen nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot!

Ezekre utalhatnak a vörös foltok

1. Akne: az egyik legelterjedtebb bőrbetegség, gennyes pattanások és vörös csomók jelennek meg a bőrön, leginkább az arcon, de gyakori a háton, a mellkason, a karokon és a vállakon is.

2. Ekcéma (neurodermitisz): krónikus bőrbetegség, gyulladással és erőssel viszkető érzéssel jár. A bőr gyakran kiszárad, és pikkelyessé válik. A piros foltok rövidebb-hosszabb ideig is megmaradhatnak.

3. Pikkelysömör (psoriasis): A bőr vörös lesz, begyullad, és fehér pikkelyek borítják. Erősen viszkető érzéssel jár.

4. Csalánkiütés (urticaria). Viszkető csíkok, foltok jelennek meg a bőrön, melyeket bizonyos élelmiszerek és gyógyszerek is kiválthatnak, de egyszerűbb okai is lehetnek: nyomás, meleg és hideg is okozhatja.

5. Lichen ruber planus: magyar neve nincs, a bőrön vagy a szájüregben (nyálkahártyán) vöröses, viszkető elváltozások, csomók jelennek meg, általában a csuklóhajlatban, a lábszár és a boka környékén.

6. Rosacea: felnőttkorban, a harmincas évek után jellemző a kialakulása, a kitágult erek miatt vöröses lesz a bőr, jellemzően az arcon, ahol idővel pattanások és kiütések is megjelennek. Tipikus példája a “borvirágos orr”.

7. Rühesség: paraziták, mint az atkák vörös, viszkető kiütéseket okoznak, amely emberről emberre terjed. Számukra megfelelő környezetben gyorsan elszaporodnak. Elsősorban a hónalj, a mellkas és a szeméremszőrzet veszélyeztetettek.

8. Bőrgomba: enyhén vörös, viszkető és hámló bőr jellemzi a gombás bőrbetegségeket. A kórokozótól függően, különböző testrészeken jelenhetnek meg.

Nemcsak bőrbetegségek okozhatnak vörös elváltozásokat

Azonban nemcsak bőrbetegségek okozhatnak vörös elváltozásokat a bőrön, hanem másfertőző betegségekis, például az övsömör, a mirigyláz, a szifilisz, a májgyulladás, a kullancsok által terjesztett Lyme-kór, vagy a dengue-láz. Az is előfordul, hogy csak a betegségek bizonyos szakaszaiban jelennek meg a kiütések.

A tünetek mögött állhat allergiás reakció is, főleg akkor, ha az allergének (allergiás reakciót kiváltó anyagok, például pollen, egyes élelmiszerek, gyógyszerek vagy kozmetikumok) a bőrön vagy a nyálkahártyák keresztül hatnak a szervezetre. Akiütésilyenkor együtt jár orrfolyással, köhögéssel és viszketéssel is. Allergiásak lehetünk a napfényre is, ami a bőr fényérzékenységétől függ.

Ha vörös foltok jelennek meg a testen, amelyek nem tűnnek el rövid időn belül, mindenképpen forduljunk orvoshoz, különösen akkor, ha hirtelen megjelenésüknek nincs nyilvánvaló oka. Ha ezt később az orvos sem tudja egyértelműen megállapítani az első vizsgálat alkalmával, akkor vér- és szövetvizsgálatot kérhet, vagy allergiatesztet végezhet.

A kezelés a kiváltó októl függően kenőcsök, krémek vagy tabletták segítségével történhet, de sok esetben a fényterápia is segít. Hafertőzésáll a háttérben, akkor antibiotikumokkal gyorsan megszüntethetők a tünetek, de sok esetben a betegség magától elmúlik.