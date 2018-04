Mini kőváros található Ungváron

Ungvár központjában, a Rákóczi utcán az egyik tömbház kertjében az ott lakók mini kővárost alakítottak ki. A dísztárgyak annyira kicsik, hogy csak az igazán figyelmes járókelők vehetik azokat észre.

A lakók elmondása szerint minden éven új alkotások kerülnek a kiskertbe, illetve a régieket is mindig felújítják. A virágágyások között a köveken szemet gyönyörködtető kávézókat, házakat, virágboltokat találhatnak az arra sétálók.

A virágágyások fontos részét képezik Ungvár központjának. Ezt a városlakók is jól tudják, így már most hozzáláttak ezek szépítéséhez – írja a goloskarpat.info hírportál.