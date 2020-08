Miről árulkodnak a homlok ráncai?

A ráncok megjelenése az arcon vagy éppen a homlokon az öregedési folyamatok természetes velejárója. Azt viszont kevesen tudják, hogy arcunk felső harmadában nem csak az idő múlása okozhatja a ráncok kialakulását.

Kutatók 20 éven át követtek nyomon 30 és 60 év közötti nőket, és az eredményekből készült tanulmány szerint minél mélyebbek valakinek a homlokráncai, annál magasabb esetében a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata is – írja a Healthline. Az eredmények szerint a legalacsonyabb kockázatú csoportba azok tartoztak, akiknek semennyi vagy minimális mennyiségű homlokránca volt.

A kutatás vezetője, Yolande Esquirol szerint a homlok bőrében található apró erekben lerakódások jöhetnek létre, amelyek mélyebb, markánsabb ráncok kialakulását okozhatják. Ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, hogy ez egyelőre csak egyetlen kutatás, amelynek eredményeit továbbiaknak kellene megerősítenie. Továbbá attól, hogy ezeket a ráncokat esetleg valamilyen módon megszüntetjük, a betegségek kialakulásának kockázata nem fog csökkenni.

Hamarabb ráncosodik, aki stresszel vagy sokat napozik

Ismert, hogy a stressz is okozhat ráncosodást, így akinek a homloka gyűröttebb, lehet akár szorongó, depressziós is. Emellett nem szabad elfejteni, hogy a bőr idő előtt kezdhet ráncosodni, ha nem hidratálunk eleget – nemcsak kívülről, hanem belülről is. A bőséges folyadékpótlás sokat számít a bőr rugalmasságának megőrzésében. Szintén hamarabb ráncosodhat, aki túl sokat napozik és szoláriumozik, pláne, ha nem használ rendszeresen fényvédőt. A szakértők azt javasolják, hogy az arcra és az ajkakra minden évszakban érdemes valamilyen fényvédőt tartalmazó kozmetikumot használni. Ha ezeket elmulasztjuk, akár már a húszas éveinkben ráncos lehet a homlokunk.

A vitaminokban, antioxidánsokban bővelkedő étrend nemcsak egészségesen, de fiatalosan is tarthat, kívül-belül egyaránt. Az idő előtt ráncosodó bőr, illetve a kifejezetten látványos, mély ráncok az egészségtelen, tápanyaghiányos táplálkozás jelei is lehetnek. A mozgásszegény életmód is lehet a ludas, hiszen mozgás nélkül az anyagcserénk és a keringésünk sem működik megfelelően, ez pedig a bőrünkön is korán nyomot hagyhat.