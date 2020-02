Mit együnk, ha nem szeretjük a zöldségeket?

Bár a zöldségfogyasztás kifejezetten egészséges, sokan felnőttként sem tudnak rászokni. Vannak, akik a zöldségek ízét vagy textúráját nem szeretik, mások egyszerűen csak sokkal szívesebben esznek valami mást. Mit tegyünk, ha ennek ellenére szeretnénk egészségesen táplálkozni?

Vajon le kell-e mondanunk az egészséges étkezésről és annak minden előnyéről, ha nem szeretjük a zöldségeket? A WebMD-n is publikáló dietetikus, Sally Kuzemchak szerint nem, hiszen van megoldás! Mutatjuk az szakember tanácsait.

Próbáljunk ki valami újat!

A szakértő első tanácsa, hogy próbáljunk meg egy kis sót és vajat adni a már ismert zöldségekhez. Ezeknek köszönhetően ugyanis sokkal jobb lehet az ízük, így nemcsak szívesebben esszük meg, hanem többet is fogyaszthatunk belőlük. Ráadásul az egészségre gyakorolt áldásos hatásaikat sem veszítik el ezáltal a zöldségek – habár azért ajánlott csínján bánni a só és a vaj mennyiségével.

Érdemes megkóstolni új zöldségeket is, hátha valamelyik mégis elnyeri a tetszésünket. Próbáljuk ki például a manapság nagyon népszerű édesburgonyát vagy kelbimbót. De azoknak a zöldségeknek is adhatunk még egy esélyt, amelyekről még gyerekkorunkból van rossz emlékünk – sok múlik ugyanis az elkészítésen. A roston sütéssel például édesebbé, ízletesebbé tehetők a zöldségek.

Rejtett zöldségek

Ha továbbra is idegenkedünk a zöldségek ízétől, a dietetikus szerint úgy is készíthetünk egészséges ételt, hogy a zöldségízt szinte egyáltalán ne érezzük. Például pürésíthetjük, majd belekeverhetjük a húsok mellé felszolgált, intenzív ízű szószokba. De apróra vágva fasírtba is belesüthetjük. Jó fűszerezéssel nem is fogjuk érezni a zöldségeket, a bennük lévő vitaminok és ásványi anyagok viszont bekerülnek a szervezetünkbe.

Ha csak a gyümölcs jöhet szóba

Ha viszont semmiképp sem akarunk zöldségeket enni, akkor jó, ha tudjuk, hogy milyen vitamint milyen gyümölcsben találunk. A répában, spenótban és édesburgonyában lévő A-vitamint bevihetjük például mangóval vagy sárgabarackkal is. Káliumhoz sem csak brokkoliból vagy articsókából juthatunk – a nektarin, a kivi és a gránátalma is kiváló forrásai. A folsav spárgával vagy kelbimbóval is bevihető a szervezetbe, de a narancs, a papaya és a banán is segíthet pótolni.

A zöldségekhez hasonlóan a gyümölcsök is kiváló folyadék- és rostforrások, de magasabb kalória- és természetes cukortartalmuk miatt nem árt óvatosabban falatozni ezekből. Érdemes továbbá teljes kiőrlésű gabonaféléket és magas fehérjetartalmú ételeket is beépíteni étrendünkbe, mert ezek is értékes tápanyagokkal járulnak hozzá a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz.