Mit együnk járvány idején?

Szakemberek szerint járvány idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás és a változatos étrend. A vitaminok természetes bevitelével ugyanis könnyen megelőzhető a betegség.

Ha már influenzásak vagyunk, vagy bármilyen más vírusos megbetegedésünk van, a táplálkozás sokat javíthat az állapoton, de nem oldja meg a problémát – mondta Kiss Erika, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika dietetikusa az M1-en.

Kiemelte: a legfontosabb, hogy figyeljünk a folyadékfogyasztásra – naponta másfél, de inkább két liter elfogyasztása ajánlott, ám nem cukros üdítőt, hanem vizet, teát, esetleg limonádét igyunk. Csempésszünk bele szénhidrátot méz vagy cukor formájában, és fontos a C-vitamin pótlása is, mely akár citrusfélékkel is történhet – mutatott rá a szakember, hozzátéve, hogy a savanyított káposzta C-vitamin-tartalma az egyik legmagasabb.

A zöldséggel, akár csirkével, készült tápláló levesek fehérjét és ásványi anyagokat tartalmaznak – fűzte hozzá. Fontos, hogy olyan ételt adjunk a betegnek, amit szívesen fogyaszt – legyen szó akár gyermekről vagy felnőttről –, ám ne legyen túlzottan fűszeres, csípős, zsíros, inkább fehérjékben, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag ételeket részesítsük előnyben – mondta Kiss Erika. Hozzátette, ezek leginkább a táplálékból szívódnak fel, így naponta 3-4 adagban fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt, akár nyersen is, valamint jó minőségű húsokat, szárnyasokat, halat.

Emellett a tejtermékek, a gabonafélék, száraz hüvelyesek kiváló kiegészítők az aminosavak mellett – tette hozzá. Ha súlyosabb, hasmenéssel járó megbetegedésben szenvedünk, akkor azonban a tejtermékek fogyasztását ajánlott visszaszorítani – mondta Kiss Erika.

A szakember azt is mondta, a helyes táplálkozás a megelőzésben is fontos szerepet kap. Ajánlatos még gyömbért vagy fokhagymát fogyasztani nemcsak betegség idején, de más időszakokban is – mondta Kiss Erika.