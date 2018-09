Mit jelent az elnyújtott felszívódás egy gyógyszernél?

A retard, azaz elnyújtott hatóanyagú készítmények a fájdalom tartós enyhítésére szolgálnak. Ezek a gyógyszerek fokozatos és kontrollált módon hatnak, így akár 24 órán át tartó fájdalomcsillapítás biztosítanak.

Melyek a leghatékonyabb tabletták?

A tabletta formájú gyógyszerek nem csak a különböző hatóanyagokat tartalmazó vegyületekből, de semleges segédanyagokból is állnak: ilyenek például a különböző töltő- és síkosító anyagok vagy azok, amelyek gátolják a tabletták szétesését. A gyártók a gyógyszereket úgy állítják össze, hogy a segédanyagokkal, bevonatokkal befolyásolni tudják azt, hogy milyen gyorsan essenek szét és így a hatóanyagok mikor és mennyi idő alatt szívódjanak fel. Ha túlságosan gyorsan, akkor a vérszínt hirtelen magassá válhat, ez pedig túlzottan erős reakcióhoz vezethet. Ezzel szemben, ha a kívántál lassabban, akkor még a hatásmechanizmusa megkezdése előtt távozhat a tabletta szervezetünkből.

Gyógyszerek felszívódási ideje

Az, hogy milyen módon és mennyi idő alatt szívódik fel egy adott gyógyszer, az egyik legfontosabb tényező a hatásmechanizmusa során. A felszívódást befolyásolja a gyógyszerforma, annak gyártási módja, az adott szer fizikai és kémiai tulajdonságai, illetve a gyógyszert szedő élettani jellemzői. Azoknál a termékeknél, amelyeket szájon át szedünk meghatározó tulajdonság az, hogy mennyi idő alatt ürül ki és milyen savas a gyomor. Fontos tudni azt is, hogy mennyi idő alatt jut át az emésztőtraktuson.

A retard tablettákra jellemző, hogy olyan felülettel vannak bevonva, amelyek a gyomor vizes közegével érintkezve zselés réteggé alakulnak, ezen keresztül a hatóanyag fokozatosan és kontrolláltan oldódik ki.

Így hatnak a retard gyógyszerek

Az elnyújtott felszívódású tabletta lenyelés után először a gyomorba jut, ahol a vizes közeggel kapcsolatba kerülve lassan és fokozatosan elkezd diffundálni, azaz oszlani a bevonó rétegen keresztül.

A bélrendszerbe jutva ez a folyamat folytatódik, azonban lelassul egészen addig, amíg a tabletta fokozatosan darabjaira esik az emésztőrendszerben, így a hagyományos feloldódásúakhoz képest jóval nagyobb felületen és hosszabb időn keresztül tudja kifejteni a hatását.

A gyógyszerek hatékonyságát befolyásoló tényezők

A tabletták felszívódását nem csak kialakításuk, hanem egyéb tényezők is befolyásolhatják: ilyen például más gyógyszerekkel együttes szedése, de például az is, ha valaki közben hashajtót használ vagy hasmenése van. Ez felgyorsítja a bélben tartózkodó anyagok kiürülését és így csökken a gyógyszer felszívódásának a mértéke is.

Magas rosttartalmú ételek megköthetik a fájdalomcsillapító gyógyszereket, ezáltal előfordulhat, hogy azok nem tudnak megfelelően felszívódni. A gyógyszerek tárolási módját is mindig szem előtt kell tartani, valamint azt, hogy kizárólag szavatossági időn belül használjuk. Bár egyes gyógyszerek hibás tárolás után vagy lejáratot követően csak veszítenek a hatóanyag-tartalmukból, van, amelyik szedése ebben az esetben kifejezetten ártalmassá válhat.

Minden esetben fogadjuk meg az adott gyógyszer betegtájékoztatójában írt utasításokat, így az elnyújtott hatóanyagú készítmények maximálisan és biztonságosan segítséget nyújtanak a fájdalmas napokban is.