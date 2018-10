Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete október 5-7. között immár hetedik alkalommal szervezett nagycsaládos hétvégét tagcsaládjai számára. Összesen 30 család élt ezzel a lehetőséggel, ami 160 főt jelentett.

A hétvégi kikapcsolódás pénteken délután vette kezdetét, amikor a buszok elindultak a Zúgó településen található Natalia Hotelbe. Az utazás nagyon kellemesen telt, mivel már régi, kedves ismerősökkel utaztunk együtt. A gyors beköltözést követte a finom vacsora.

A hétvégét elnökségi tagjaink, Birta János és Szűcs Zoltán nyitották meg, ismertetve a ránk váró programokat. Gyermekeink között nagyon sok kis tehetség található, így a megnyitón Hájas Dávid és Bárdos Tamás hegedű-előadását hallhattuk, valamint Kurmai Kincsőtől egy népmesét. Az estét a felnőttek tartalmas táncházzal töltötték ki Szilágyi László és Gabriella vezetésével, a gyerekeknek pedig mesét vetítettek közben.

Szombat délelőtt a főelőadást Laskoti Zoltán tiszteletes tartotta: Bizalom a családban. Kommunikáció, amivel elérhető ez a bizalom címmel. Olyan játékokat is bemutatott, melyekkel a családtagok egymásba vetett bizalmát erősíthetjük, továbbá kérdéseket is feltett, melyekre a közönségtől várta a választ. Még a gyerekek is érdeklődve hallgatták végig.

A hétvége második napján a gyerekek kedvükre válogathattak a jobbnál jobb programokban: Tihor Melinda a kisebb gyerekeket foglalkoztatta, ebéd után mesét hallgathattak Kurmai-Ráti Szilvia előadásában, kipróbálhatták a lézerharcot és az íjászatot, de az udvar területén felállított trambulint sem hagyták kihasználatlanul. Délután bábelőadást nézhettek a mátyfalvi Palántás bábcsoport előadásában, A szeretetre vágyó süni címmel. Ezenkívül foglalkozást tartottak az Egyesület klubjai is: a kézműves és az ifiklub, a robotika és a baba-mama klub, valamint az édesanyák klubja. Az estét római katolikus szentmise zárta.

Vasárnap, a reggeli után, a reformátusok istentiszteleten vehettek részt. Ezt követte a hétvége záróprogramja: kirándulás a Sipot-vízeséshez. Fél óra buszozás után érkeztünk a helyszínre, majd gyalog folytattuk utunkat. A táj szépsége mindenkit elvarázsolt. A kellemesen meleg őszi időben úgy tettük meg a távot, hogy észre sem vettük. Nemcsak a vízesés volt csodálatos látvány, hanem a gondozott erdő is, ami körülvette.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a KMNE-nek és Magyarország Kormányának, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a lehetőségért, hogy ilyen élménydús és emlékezetes programon vehettünk részt.

Pércsi Nóra

résztvevő