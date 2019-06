Népi játszótér a Nagyberegi tájházban

Egyedi népi játszótér várja a látogatókat a Nagyberegi tájházban.

A Nagyberegi tájházat sokan ismerik Kárpátalján. A lassan tíz éve működő intézményben gyakran szerveznek kézműves-foglalkozásokat főként iskolások számára. A magyar népi kultúra számos eleme felelevenedik azok számára, akik részt vesznek egy-egy foglalkozáson.

Az aktív időtöltést nemcsak a kézműves technikák bemutatása és tanítása szolgálja. A szervezők célja, hogy a tájházba érkezőknek felhőtlen és gondatlan szabadidős tevékenységben legyen részük. Ezért nemcsak programokkal, hanem játékokkal is szolgálnak a gyerekeknek és a felnőtteknek. Felmenőink szórakozása, játékai ugyanolyan örömöt, jó hangulatot biztosítanak most is, mint annak idején elődeinknek.

Az elmúlt évek során számos ügyességi fajátékkal gyarapodott az intézmény. Olyan népi eszközökről van szó, melyek egykor a gyermekkor szerves részét képezték. A tájház több mint tízféle fajátékkal rendelkezik: célbadobós játék, karikadobáló, horgászjáték/karikaakasztó, gólyaláb, páros síelő, lovaglós játék, diótörő, kereplő, kötélhúzás és bothúzás, malomjáték, karikás ügyességi játék, golyós táblajáték.

Szinte minden játékból két vagy több darab van. Ennek célja, hogy a gyerekek versenyezhessenek, s bizonyíthassák ügyességüket.

A játékok többségét önerőből készítették el a tájház munkatársai.

Akik szeretnék meglátogatni a tájházat és szívesen kipróbálnák a játékokat, azoknak előzetes bejelentkezés és egyeztetés szükséges a +38066-5295949 vagy +38097-8792182 telefonszámokon.

Gál Adél

Kárpátalja.ma