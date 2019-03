Népszerűvé vált a környezetvédelem

Vírusként terjedő kihívás terjedt el az interneten -trashtag challenge-, amely képes a világot egy kissé szebb hellyé tenni.

A napokban terjedő kihívásban résztvevők először keresnek egy összeszemetelt helyet a természetben, lefotózzák, majd miután összeszedték az összes szemetet készítenek egy újabb felvételt a végeredményről és megosztják közösségi oldalukon.

A #trashtag címkét ezrek használják a közösségi médiában, különösen tinédzserek.

Az eredetileg 2015-ben megjelenő irányzat most újra felbukkant. Találhatóak különösen látványos példák is. Voltak, akik a vízre is kiterjesztették a tevékenységet, sőt a víz alá is.