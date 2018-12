Orbáncfű – a lélek napsugara

Egy napsütötte, madárdalos reggelen sokszor érezzük, hogy a lelkünkbe is fény költözik, magunkba szívjuk a környezetünkből áradó energiát. Azonban ősz végétől, amikor a természet a hidegebb, szürkébb arcát mutatja, a mi kedélyállapotunk is könnyen borongóssá válhat. A lélek napsugarának is nevezett orbáncfű azonban segítséget nyújthat a téli depresszió tüneteinek leküzdésében.

Téli depresszió

Az időjárás hatással van a lelkünkre az év minden napján. Fokozottan így van ez ősz végétől, amikor a fák ágai megkopaszodnak, szürke felhők úsznak az égen, és gyakran köd borul a tájra. Természetes fényből alig-alig kapunk, és ez a hangulatunkra is rányomja a bélyegét. Sokszor legszívesebben az ágyunkból sem kelnénk ki, inkább az egész napot átaludnánk. Bár a sok mozgás, a kellemes élményeket nyújtó hobbik és a társaságba járás enyhíthetnek levertségünkön, sokaknak mindez nem elég.

A hangulatromlás könnyen depresszióba fordulhat, amely nemcsak pszichés, hanem számos fizikai tünettel is járhat, köztük például emésztési panaszokkal, szédüléssel, fej- és hátfájással. Gyakran már csekély mértékű terhelésre is rosszul reagálunk, hangulatunk pedig kihathat a munkahelyi, baráti és párkapcsolatunkra is, ez pedig tovább fokozhatja a szorongást és még inkább arra késztet, hogy bezárkózzunk. Fontos, hogy ha úgy érezzük, a lehangoltság egyre inkább úrrá lesz rajtunk, még azelőtt lépjünk, hogy állapotunk súlyosabbá válna. Hívjuk segítségül az enyhébb depresszió egyik legismertebb természetes fegyverét: az orbáncfüvet.

Orbáncfűkivonattal a lehangoltság ellen

Az orbáncfű hangulatjavító hatását már az ókorban ismerték és előszeretettel alkalmazták. Bár elsősorban stresszoldóként ismerjük, az orbáncfű vírusölő, emésztésjavító, görcsoldó, vízhajtó és nyákoldó hatása is említésre méltó. Nemcsak teaként fogyaszthatjuk, hanem a gyógynövény kivonatát koncentráltan tartalmazó, a patikákban vény nélkül kapható készítmények formájában is. Ilyen orbáncfűkivonat-tartalmú gyógyszer a Remotiv extra, amely hatásos segítség lehet a lehangolt lelkiállapot, a belső nyugtalanság, a stressz, az alvászavarok és az enyhébb depresszió ellen.

Az orbáncfű jótékony hatása összetett mechanizmuson alapul, egyebek között szabályozni képes az idegsejtek működését, ezért hatására kiegyensúlyozottabbá válunk. Ha időben ismerjük fel a problémát, segítségével az enyhébb depressziót akár vissza is fordíthatjuk. Az orbáncfüvet – számos szintetikus gyógyszerrel szemben – jobban tolerálja a szervezetünk, nem okoz függőséget, és nem befolyásolja hétköznapi tevékenységeinket sem.

A napfény hiánya depressziót okozhat

Anikó tavaly ismerkedett meg az orbáncfű kedvező hatásával. Munkaköréből adódóan, raktári adminisztrátorként a téli hétköznapokon szinte egyáltalán nem találkozik természetes fénnyel