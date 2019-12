Öt tévhit az inzulinrezisztenciáról

Cukorbetegség az inzulinrezisztencia, az elhízottak betegsége, a modern táplálkozás az oka, ezért megfelelő diétával kivédhető, csak a nőket érinti.

Összeszedtünk öt tévhitet, amelyekre dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont orvosa reagál.

Nem diabétesz!

A cukorbetegség előszobájaként emlegetik az inzulinrezisztenciát, nem pedig maga a diabétesz! Az IR egy cukoranyagcsere rendellenesség, lényege, hogy a sejtek ellenállóvá válnak az inzulinnal szemben, ezért a hasnyálmirigyben több inzulinhormon termelődik.

Nem csupán a modern táplálkozás az oka!

Öröklődhet a sejtek ellenállása az inzulin iránt! Amennyiben a szülők vagy a nagyszülők között időskori cukorbeteg található, akkor nagyobb valószínűséggel jöhet létre inzulinrezisztencia a gyermekek vagy éppen az unokák körében. Emellett szerepet játszik a kialakulásában a stressz, a mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozási szokás, amely csupán az egyik ok lehet.

A normál testsúlyúakat is érinti!

Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont PCOS és inzulinrezisztencia specialistája – aki a páciensek véleményei alapján idén is elnyerte az Év kiváló orvosa elismerést – elmondta: nem csupán a túlsúly problémákkal élőket érinti az IR, előfordulhat normál testalkatúaknál is. Az inzulin az egyetlen olyan hormon, amely a zsírtartalékok felépítését végzi, és hozzájárul ahhoz, hogy a zsír a raktárakban maradjon. A sok inzulin hatására egyre nagyobb zsírréteg halmozódik fel. Inzulin hiányában azonban előfordulhat testsúlycsökkenés is az 1-es típusú cukorbetegek esetében.

A férfiak betegsége is!

Nem csak a nőket, hanem bizony a férfiakat is érintheti az inzulinrezisztencia! Leginkább a hasi elhízás, magas vérnyomás, kopaszodás, merevedési probléma jelent számukra gondot. Az IR a férfi meddőség egyik oka is lehet, sikertelen családtervezés esetén ezért szükséges a pár férfi tagját is megvizsgálni – emlékeztet dr. Koppány Viktória.

A diéta fontos, de nem elegendő!

Az IR kezelése komplex, nem lehet csak a diétára koncentrálni: a cél, hogy csökkenjen a vércukorszint és az inzulinszint, megszűnjenek vagy csökkenjenek a tünetek, ezáltal pedig kivédhető legyen a 2-es típusú cukorbetegség kialakulása. Az IR diéta (személyre szabott szénhidrát étrend) csak az egyik, bár fontos eleme a terápiának, lényeges még az életmódváltáson belül a rendszeres testmozgás, valamint szükség szerint a gyógyszeres kezelés.