Pénz után ezért mossunk kezet

Sokan nem is gondolnák, mennyi kórokozó él azokon a hétköznapi használati tárgyakon, amelyeket nap mint nap megfogunk. A szakértők nem ok nélkül hívják fel a figyelmet a rendszeres kézmosás fontosságára.

A mobiltelefon koszosabb, mint a vécédeszka

A mobiltelefonunkat például mindenhová magunkkal visszük, sokan még a vécére is – ennek köszönhetően akár tízszer koszosabb lehet, mint egy vécédeszka. Akár még E.coli baktériumok is megtelepedhetnek rajta, melyek egy viszonylag meleg hőmérsékletű felületen, mint amilyen a telefoné, órákon át életben maradhatnak.

A távirányító is koszos, hiszen a kezünkről, az asztalról vagy a kanapé kárpitjáról is rákerülhet mindenféle. Alkalmanként mindkét eszközt érdemes antibakteriális törlőkendővel áttörölni.

A laptop billentyűzete is hemzseghet a kórokozóktól

Laptopunk billentyűzete annál koszosabb, minél többen használjuk, ha pedig még macska is van a háznál (a cicák előszeretettel hevernek a klaviatúrán), akkor az alomból is rákerülhet számos kórokozó. Hetente törölgessük át denaturált szeszes vattával!

Ezért tisztítsuk a fogkefetartót és a munkahelyi eszközeinket

A fogkefetartónkat is érdemes rendszeresen tisztítani, mivel a kefék sörtéiről lecsorgó folyadékban sok a kórokozó, amelyek pillanatok alatt elszaporodnak a nedves környezetben. Azzal sem árt, ha tisztában vagyunk, hogy a munkahelyi konyhában is szinte minden tele van kórokozókkal a kávégéptől a bögréken át az evőeszközökig. Vagy vigyünk sajátot otthonról, vagy alaposan mosogassuk el ezeket minden használat előtt és után, és két-háromhetente áztassuk őket ecetes vízbe.

Vigyázzunk a kutyajátékokkal!

Biztosan hallottuk már korábban, hogy a kutya szája tisztább, mint az emberé. Nos, ez nem igaz – egy eb szájában nem kevesebb a baktérium, csupán csak más fajták élnek benne. Éppen ezért legyünk vele tisztában, hogy a kutyajátékok (és minden, ami a szájában megfordul) tele van kórokozóval. A játékait érdemes rendszeresen bedobni a mosó-, illetve a mosogatógépbe. Ugyanez a helyzet akkor is, ha cicánk van.

Piszkos pénz

Azzal is legyünk tisztában, hogy az egyik legpiszkosabb dolog, ami napi szinten megfordul a kezünk között, a pénz. Akár érme, akár bankjegy, ha belegondolunk, hány kézen megy keresztül, máris értünk mindent – ha pénzhez nyúlunk, utána mindig mossunk kezet.

Nyilvános baktériumtelepek

A bankautomatákra is igaz ugyanez, sőt a bevásárlókosarak fülére, illetve a tömegközlekedési eszközök kapaszkodóira is. A nyilvános mosdókban található szappanadagolók is meglehetősen szennyezettek, hiszen mindenki piszkos kézzel nyomja meg ezeket.