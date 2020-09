Ritka macskaféle született a Nyíregyházi Állatparkban

Ritka, veszélyeztetett fajként számon tartott Geoffroy-macska (Leopardus geoffroyi) született a Nyíregyházi Állatparkban.

A jelenleg két hónapos, 72 napnyi vemhesség után világra jött nőstény kölyköt eddig anyja rejtette, de a héten a szerencsésebb látogatók már megpillanthatják a kifutójában – közölte Révészné Petró Zsuzsa, a park oktatási osztályvezetője szerdán az MTI-vel.



A ritka faj egyedei – melyből az egész világon zárt tartási körülmények között mindössze hetvenöt él – az Európai Fajmegőrzési Program révén kerültek Nyíregyházára. A jelenleg tizenkét éves, Csehországban született hím 2014-ben, míg tizenegy éves német párja 2017-ben költözött be a sóstógyógyfürdői látványosságba.



Az utód nyolc-tíz hetes koráig jórészt még anyatejjel táplálkozik, de fokozatosan áll át a ragadozókra jellemző nyershús táplálékra. Születésének azért is örültek a szakemberek, mert idén csak három helyen szaporodott ez a macskaféle a világ állatkertjeiben – jegyezte meg az osztályvezető.



A faj a nevét Étienne Geoffroy Saint-Hilaire 19. században élt francia zoológusról kapta. A 45-75 centiméter hosszú, 3-8 kilogramm súlyú ragadozó, Bolívia, Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay és Chile területén él elsősorban erdőkben, bozótosokban és a 3300 méter feletti hegyekben; utóbbi miatt a helyi lakosság a “hegyek macskájának” nevezi.



Különleges mintázatú bundája miatt élőhelyén erősen fenyegetett, mivel prémje az állatkereskedelemben nagyon kedvelt, emellett drasztikusan csökkenő élőhelye is tizedeli állományait.



Bundájának színe és rajzolata területenként eltérő: a távoli földrész déli részén élő állat ezüstszürke színű, foltjai rózsaformájúak, az északon élők bundájának alapszíne okkersárga, sok kicsi kerek fekete folttal, de előfordulnak fekete, melanisztikus példányok.



Foltos bundája alkonyatkor vadászva beleolvad a környezetbe, így könnyedén becserkészi zsákmányát, melyek elsősorban madarakból és kisebb emlősökből áll. Kitűnő úszó, így a természetben olykor halászik is.



A házimacskától eltérően sokkal lassabban fejlődik, életkora hosszabb, akár 18-20 évig élhet. Elsősorban éjszaka aktív, a párzási időszakot kivéve magányos életmódot folytat.