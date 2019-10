Tavaszi metszés, nyári metszés, őszi metszés: a rózsák esetében számos lehetőségünk van a hajtások megkurtítására. Vajon melyik az igazán hasznos? Van egyáltalán értelme ezzel vacakolni? Különösen az őszi metszés megítélése ellentmondásos.

Korábban elterjedten alkalmazták

Közel 20 évvel ezelőtt a rózsák őszi metszése még a nyilvános rózsakertekben, parkokban is gyakori volt. Elsősorban az ágyásban nevelt és a hibrid tearózsák voltak azok, amelyeket a szezon végén kissé visszavágtak.

Ennek oka az volt, hogy a legtöbb rózsa azévi hajtása nem érik be teljesen, a hajtások csúcsa nem fásodik és nem zárul le a növekedés. Így pedig igen fagyérzékeny marad, ezért már az első fagypont körüli hőmérsékleten visszavágták a lágy, nem fásodó részeket.

A múltban azt feltételezték, hogy a várható fagykárosodás negatívan hat a rózsák életképességére, ezért gondolkodás nélkül nyisszantották le a hajtásokat. Ma azonban már az a vélekedés, hogy a fagyást problémamentesen átvészelik a növények.

A le nem vágott rózsahajtások bizonyos körülmények közt védenek, így például a hideg keleti szél ellen, vagy az erős téli napsütésnél beárnyékolják a növény tövét.

Ha ágyásban állnak, sűrűn

Amennyiben a kertünkben homogén, sűrűn ültetett rózsaágyásunk van, akkor az őszi metszés néha hasznos lehet. Ebben az esetben ugyanis a növények olyan sűrű bozótot alkothatnak, hogy lehetetlenné válik a téli védelem, mert nem tudunk a rózsák tövéhez férni.

Itt először vágjuk vissza az összes keresztben vagy haránt növekedő hajtást, majd a szokásos módon, komposzttalajjal takarjuk be a tövet.

Az őszi metszésnél nem muszáj szemre (rügyre) pontosan visszavágnunk, mert a tavaszi metszésnél majd lehet még többet vágni, kiigazítani. Most annyit vágjunk csak, amennyit muszáj – lehetőleg minél kevesebbet, de ahhoz elegendőt, hogy a rózsák tövéhez közelebb kerüljünk.

Magastörzsű rózsák metszése

A magastörzsű rózsáknál is lehet az enyhébb őszi metszésnek értelme. Ezeknél a rózsáknál a hajtások nagyon kitettek, ezért különösen hajlamosak a fagykárosodásra. Ezért a koronát jól be kell csomagolnunk, ideális esetben a hideg helyeken az egész növényt jól be kell bugyolálnunk. Ez sokkal könnyebben kivitelezhető, ha előtte a hajtásokat visszavágtuk.