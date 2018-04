Sakura Wine Fesztet szerveztek Ungváron

A megyeszékhelyen a Szakurafesztivál kéthetes programsorozatának keretében kétnapos borfesztivált tartottak a Bagolyvárban április 21-22. között. A másodszor megrendezésre kerülő fesztiválra 25 borász hozta el termékét. A pincehelyiségekben a szakura tematikát szem előtt tartva főleg rozé borokat kínáltak.

Olga Toicskina, a Sakura Wine fesztivál főszervezője érdeklődésünkre elmondta, hogy a fesztivál célja a minőségi borok bemutatása. Mivel Kárpátalja főleg a fehér- és rozé borok vidéke, ezeket válogatták össze.

– Nagyon sok a fehérbor, mivel megyénkben számos fehér szőlőfajta terem, olyanok mint a tramini, a rizling, a sauvignon, a leányka, a muscat. Szinte egész Ukrajna itt van, érkeztek Herszon és Mikolajiv megyéből, Odesszából, és természetesen számos termelő jött Kárpátaljáról. Van egy stand, ahol európai országok – Magyarország, Szlovákia, Moldávia, Spanyolország, Olaszország, Franciaország – borait mutatjuk be. Ezek főleg rozé borok, mert meg akartuk mutatni a különböző országok borait, hogy lássuk, mennyire függ a régiótól a rozé minősége. Szorosan együttműködünk a beszállítókkal, népszerűsítjük a szlovák és a magyar borokat, hiszen ezek az országok az Osztrák–Magyar Monarchia idején Kárpátaljával egy államhoz tartoztak. Nagyon szeretnénk megmutatni az őshonos fajtákat, a muscatot, az Irsai Olivért, a rizlinget, amelyek Ausztria vagy Magyarország területén teremnek, tehát azoknak nálunk is teremniük kell – hangsúlyozta Olga, aki egyébként Ungváron hangulatos boltot üzemeltet a történelmi városrészben.

A fesztivál egyik kellemes meglepetése volt, hogy kizárólag üvegben engedélyezték a borok értékesítését. A szervezők ragaszkodtak ahhoz, hogy műanyag palackban ne kerüljön eladásra nemes nedű. A borfogyasztás kultúrájára is figyelmet fordítottak. A kóstolás is üvegpohárban történt, a bejáratnál bohémia üvegpoharat vásárolhattak a látogatók, amelyet ízléses díszítéssel ellátott tarisznyával is kiegészítettek.

Egy másik érdekesség, hogy nem csupán minőségi borokat kóstolhattak és vásárolhattak a vendégek, de hozzá minőségi ételeket is. Úgyszintén a szervezők elképzelése volt, hogy az ételeket a borokhoz, a borokat pedig az ételekhez válogatták össze. A vendégeket valóban nem a fesztiválokon megszokott ételeket árusító sátrak várták, hanem kifinomult ételkülönlegességek, amelyek jól harmonizálnak a borokkal. Volt például roston sült vadhús, harcsa steak, és több más finomság. A sajt- és kolbászkészítők minőségi termékeiket népszerűsítették.

Tóbiás László, aki a Cimborák ungvári jótékonysági egyesület képviseletében második alkalommal vett részt, száraz fehérbort hozott. A munkácsi járási Pisztraházán (Pisztraljovo) működő Tóbiás-pincészet tramini, Bianka és muskotály fajtákból készít bort. A minőséget talán jól jellemzi, hogy vasárnapra az összes boruk elfogyott.

Katerinától, a Takado cég képviselőjétől megtudtuk, hogy japán elnevezésű boraik természetes gyümölcsízesítésűek és nincs hozzájuk hasonló, így nem csoda, hogy asztaluk előtt folyamatosan nagy volt az érdeklődés és a forgalom.

– Ötféle bort hoztunk: birs, szamóca, fehér és vörös szilva, valamint gránátalma ízesítésű szőlőbort. Mivel arra számítottunk, hogy a szilva és a gránát lesz népszerű, azért abból készleteztünk többet. De kiderült, hogy Ungváron másféle ízeket kedvelnek, a birs és a földieper bizonyult a legkeresettebbnek, ezek még az első nap elfogytak. Legközelebb többet hozunk belőlük – összegezte a fesztiválon szerzett tapasztalatait, és elmondta, először jöttek, de biztos, hogy nem utoljára.

A szervezők a gyerekekre is gondoltak: karamellkészítő mesterkurzusokon vehettek részt, és édességeket is árusítottak számukra. Tematikusan díszítették a pincét, fotózónákat alakítottak ki, hogy mindenki kedvére való környezetben készíthessen emlékfényképet. Ezenkívül koncerteket is tartottak, többek között fellépett a Cantus, a Nemzeti Rendőrség megyei főosztályának együttese, a Csalamada és a 308 együttes.

Rehó Viktória