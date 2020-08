Szépségápolás belsőleg

Helyes táplálkozással is sokat tehetünk bőrünk szépségéért és egészséges víztartalmáért! A hangsúly a folyadékbevitelen van: mindegy, hogy ásványvízről vagy lédús gyümölcsről, zöldségről van szó, hiszen mind-mind belülről hidratálnak.

Amennyiben szép és hidratált bőrre vágyunk sápatag és durva tapintású kültakaró helyett, a hagyományos, külsőleg alkalmazott kozmetikai szerek, a megfelelő bőrtisztítás és a kiegyensúlyozott páratartalom mellett jelentős szerepet kap a lédús táplálkozás is.

A folyadékbevitel bőrön is látható jótékony hatására már klinikai vizsgálatok is rámutattak, így egy kutatás szerint például a zöldségalapú, aminosavakban, antioxidánsokban és esszenciális zsírsavakban gazdag táplálkozással akár 25 százalékkal is javulhat a bőr hidratáltsága.

A bőrbarát étrend

Mit igyunk? Leginkább vizet, abból is legalább másfél-két litert naponta. Emellett bátran fogyasszunk gyógyteákat és frissen préselt zöldség- és gyümölcsleveket is a dobozos bolti üdítők helyett. Kerüljük az alkoholtartalmú italokat, mert az alkohol hatására a kapillárisok kitágulnak és dehidratálódik szervezetünk. Hasonlóan árt a bőr szépségének a koffein is, hiszen vízhajtó hatású.

Általánosságban elmondható, hogy a zöldségek és gyümölcsök nagyjából 80 százalékban tartalmaznak vizet, ez a tény pedig maximálisan indokolttá teszi fogyasztásukat, ha a bőr “érdekeit” nézzük. A következő gyümölcsöket érdemes rendszeresen beiktatni étrendünkbe: al­ma, sze­der, cseresz­nye, áfo­nya, citru­sok, sár­gadinnye, sző­lő, papa­ya, ba­rack, kör­te, e­per és gö­rögdinnye.

A zöldségek közül a paprika, a répa, a karfiol, a saláta, az uborka, a padlizsán, a re­tek, a spe­nót és a káposzta tartalmazza a legtöbb vizet, ezek mellett pedig együnk gyakrabban szójakészítményeket, esszenciális (omega-3, omega-6) zsírsavakban gazdag ételeket (tőkehalmáj, tengeri hal, mogyoró) és tojást is. Higgye el, bőrünk meghálálja a bőrbarát táplálkozást!

A bőr mint indikátor?

A víz az emberi szervezet legfontosabb alkotóeleme. Míg a csecsemő szervezete kb. 75 százalékban, a felnőtté 60 százalékban, az idős szervezet pedig 55 százalékban tartalmaz vizet. Azon túl, hogy a száraz bőr szemmel láthatóan is árulkodik a vízhiányról, egy bőrteszttel is egyszerűen ellenőrizheti, szervezetének mekkora a víztartalma. Valamelyik kézfején csípje össze bőrét, és figyelje meg, mennyi idő alatt simul ki. Ha azonnal, akkor nincs probléma, ellenkező esetben azonban dehidratált állapotot jelezhet a bőr.