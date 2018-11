Tarts szorosan! – az újrakezdés és megerősödés programja a házasságban

A változáshoz bátorság kell. A fejlődéshez változás kell. Mindkettőhöz pedig egy jó program szükséges. Pontosan ez volt a „Hold me tight! – Tarts szorosan!” kapcsolaterősítő tréning házaspárok számára, melyet a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szervezett Polenán november 8–11. között. A szép és kényelmes környezetben eltöltött három és fél nap maradandó élmény a 20 résztvevő házaspár és a vezető 7 párkapcsolati terapeuta számára egyaránt.

S ki az, akinek ennyi ideje van, hogy a családjától és a munkájától majdnem négy napig távol legyen? – kérdezhetné bárki. A válasz pedig az, hogy mindenkinek, aki belátja, hogy a házassági kapcsolatért dolgozni kell. Csak akkor tudunk harmóniában lenni, ha időnként ránézünk a kapcsolatunkra, ránézünk egymásra, és felfedezzük, azt kapja-e tőlünk a párunk, amire szüksége van, s fordítva. Milyen természete van az ördögi körnek, amelybe időnként (vagy túl gyakran) belekerülünk, hogyan tudjuk ezt felismerni és kilépni belőle, hogy aztán valódi megoldáshoz jussunk el?

Az érzelmekre fókuszáló terápiás módszeren alapuló gyakorlati program nagyon intenzíven és hatásosan vezette végig a házaspárokat kapcsolatuk szép és nehezebb időszakain. Biztonságos környezetben, képzett szakemberek vezetésével tárhatták fel a kapcsolatuk mozgatórugóit, saját fájdalmaikat, szükségleteiket, vágyaikat, hogy mindezek ismeretében szépen tudják „táncolni azt az egyedi táncot”, amely őket jellemzi. Egy tánc akkor szép, ha figyelnek egymásra a partnerek, ha harmóniában vannak és egységet alkotnak. A házasság is akkor élhető és boldogító, ha mindketten megtalálják benne a felemelő, felszabadító erőt adó tartalmakat. Ebből tudnak erőt meríteni a gyermekek is.

Nem volt egyszerű egy-egy pillanat, bátorság kellett, hogy a programban tovább tudjunk haladni. Ebben voltak segítségünkre hozzáértésükkel, figyelmükkel a dr. Török Szabolcs vezette Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány trénerei.

A kapcsolatmegújító program lelki hátterét a résztvevő lelkészek és papok is megadták, hiszen az ima és rövid elmélkedés szépen illeszkedett a tematikához, mintegy rásegítve, megerősítve azt. Így nemcsak a házaspár tagjai, hanem az egész közösségben erősítve az együvé tartozás élményét. Ebben segítettek a közös séták, fürdőzések és a jó hangulatú étkezések, beszélgetések.

A KMNE fontos küldetése a házasságok megerősítése, így bízunk benne, hogy máskor és más résztvevőkkel is megtartja majd ezt a programját. Akik ott voltak, tudják, ez új kezdet lehet egy ellaposodott kapcsolat számára, illetve még erősebbé válhatnak az amúgy is biztos kötelékek.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Kárpátalja Együttműködésének és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért Felelős Kormánybiztosság támogatásával valósult meg.

Tolnai Olívia résztvevő

Kárpátalja.ma