Természetes gyógymódok fülfájásra

Hogyan enyhíthetjük otthon a kellemetlenségeket?

A fülfájás rendkívül kellemetlen lehet, és bár a kisgyermekeknél a leggyakoribb, előfordulhat, hogy a felnőtteket is érinti. A legtöbb esetben más betegség, például felső légúti fertőzés is kíséri, így ezt is érdemes kezelni. Mit tehetünk a fülfájás ellen otthon?

A fülfájásnak számtalan oka lehet, példásul a fület érő sérülések, a felgyülemlett váladék, a fertőzések és gyulladások. A fülfájás rendkívül gyakori a kisgyermekeknél, de időnként a felnőtteknél is előfordulhat. A fülfájáshoz gyakran társul más betegség is, például felsőlégúti megbetegedések, de sokszor a fogfájás sugárzik ki a fülekbe is. Az alapbetegség kezelése általában a fülfájás enyhülésével, gyógyulásával jár együtt, de a kellemetlenség enyhítésére sok egyszerű dolgot tehetünk otthon is.

Az olívaolaj segítségével fellazíthatjuk és eltávolíthatjuk a felgyülemlett váladékot, emellett ez segít nedvesíteni a hallójáratot, és a fertőzések elleni küzdelemben is szerepet játszhat. Óvatosan melegítsünk fel egy kevés olívaolajat (ellenőrizzük, nehogy túl forró legyen), majd 3-4 cseppet tegyünk a fülünkbe. Ha ezt kellemetlennek találjuk, akkor egy vattapálcikát is belemárthatunk az olajba, és ezzel óvatosan bekenhetjük a fül belső részét.

A fokhagyma és a hagyma antibakteriális, gyulladáscsökkentő, enyhén fájdalomcsillapító hatásának segítségével hatékonyan küzdhetünk a különböző fülfertőzések ellen. Törjünk össze vagy fokhagymanyomón préseljünk át 2-3 gerezd fokhagymát. Tegyük egy kevés felmelegített olíva- vagy szezámolajba, hagyjuk állni legalább két órán keresztül, majd szűrjük le az olajat, és ezt cseppentsük a fülünkbe. A hagymás “fülpakoláshoz” vágjunk apróra egy fej friss hagymát, szorosan kössük be egy tiszta muszlinkendőbe vagy textilpelenkába, és ezt tegyük a fájós fülre legalább 10 percre. Naponta többször is ismételhetjük.

A gyógynövények közül a gyömbérnek, a borsmentának és a bazsalikomnak is nagyon jó hatása lehet a fülfájásra, mert ezeknek gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és antiszeptikus tulajdonságaik is vannak. Mozsárban törjünk össze néhány friss gyógynövénylevelet vagy egy kis darab gyömbért, majd nyomkodjuk ki a növények levét. Ezt a levet egy tiszta fültisztító pálcikával kenjük a hallójárathoz (legyünk óvatosak, nehogy túl mélyre nyúljuk a pálcikával!). Naponta két-három alkalommal is ismételhetjük.

A gyógynövények illóolaját felhasználhatjuk, például úgy, hogy sót vagy kölest melegítünk, rácseppentünk 10 csepp illóolajat, majd beletesszük egy tiszta pamutzokniba. Ezt a melegítő pakolást tegyük a fülünkre, és hagyjuk addig rajta, míg ki nem hűl.

A melegítésnek egyébként is nagyon jó hatása van a fülfájásra. Ha éppen nem áll rendelkezésünkre meggymagpárna, melegíthető só vagy köles, akkor egyszerűen egy hajszárítóval is fújhatunk meleg levegőt a fülünkre. Természetesen, amennyiben a fülfájás nem múlik el egy-két napon belül, keressük fel az orvosunkat, hogy megfelelő terápiát ajánlhasson a betegségre.