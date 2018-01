Természetes módszerekkel a torokfájás ellen

A torokfájás nagyon sokféle lehet: szúró, kaparó, de érezhetünk gombócot is a torkunkban, vagy erősödhet a fájdalom nyelésre. Néhány házi praktikával azonban felvehetjük ellene a harcot.

Így győzzük le a torokfájást

Az árulkodó tünetet akkor lehet a legeredményesebben gyógyítani, ha tudjuk, mi váltja ki. Az esetek nagy részében vírusfertőzés okozza, ennek leggyakoribb megnyilvánulása a megfázás. Ilyenkor hatásosak a házi praktikák. Ha azonban egy hét elteltével nem múlik el a fájdalom, érdemes orvoshoz fordulni, mert lehet, hogy antibiotikumra lesz szükség.

A meleg gyógyító hatása

Bár még folynak a viták arról, hogy a fájós toroknak a hideg vagy a meleg tesz-e jobbat, ha a tüneteinket megfázás okozza, utóbbi mindig jó választás. Hasznos, ha melegen tartjuk a torkunkat egy sállal, ugyanis ez segíti a torok nyálkahártyájának vérellátását, így a helyi védekezést is. Borogatást is tehetünk a sál alá: mártsunk langyos vízbe egy törülközőt, majd jól csavarjuk ki, és addig hagyjuk a nyakunkon, amíg ki nem hűl.

A kellemesebb meleg hőmérséklet nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is hatásos. Bármilyen forró ital megfelel, de legjobb a kamillából, vagy zsályából készült gyógytea, ugyanis ezek megakadályozzák a gyulladást és ellenállóbbá teszik a nyálkahártyát. Ha lehet, tegyünk a teába mézet is, ez gyulladáscsökkentő hatása miatt hasznos. Nemcsak a tea, hanem a forró húsleves is segíthet a tünetek enyhítésében, ugyanis a meleg gyógyító hatása mellett fontos ásványi sókat pótol a szervezetben.

Öblögetés és inhalálás

A toroköblítő oldatok is nagyon hatásosak, hiszen közvetlenül csökkentik a gyulladást a nyálkahártya felületén. A zsályából, kakukkfűből, kamillából készült oldatok ráadásul fertőtlenítenek is. A sós vízzel való öblögetés is megoldás lehet: tegyünk fél teáskanál tengeri sót egy pohár langyos vízbe, és ezzel gargalizáljunk. Ez a kezelés enyhíti a megfázás egyéb tüneteit, például az orrdugulást is, viszont fokozottan figyeljünk arra, hogy ne nyeljük le az oldatot! A merészebbek megpróbálkozhatnak cayenne-i bors vagy mustármag hozzáadásával készült oldattal gargalizálni.

Az inhaláláshoz hajoljunk egy tál forró kamillatea fölé, fejünket takarjuk le egy törülközővel. 15-20 percig lélegezzük be az illatos levegőt, majd lazítsunk néhány percet. A vízbe tehetünk még egy-két evőkanál szárított kakukkfüvet, zsályát vagy két evőkanál tengeri sót is.

Stresszmentes ágynyugalom

Bár egy megfázás miatt viszonylag kevesen tehetik meg, hogy otthon maradjanak, azért próbáljunk egy kicsit lazítani. Aludjunk eleget, és lehetőleg ne szervezzünk magunknak a kötelező programokon kívül semmit. És ne feledjük: ha a tünet nem múlik egy héten belül, keressük fel orvosunkat.